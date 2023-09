Acord per ampliar l’oferta formativa a l’Aeroport de Sabadell

El Hub Aeronàutic creix. Primer va ser l’escola de controladors aeris, SkyWay, després l’anunci de l’arribada de l’empresa de nanosatèl·lits, Celestia Aerospace, i des d’aquest dimecres, la posada en marxa del Cicle Superior en Manteniment Aeronàutic de motor a turbina i pistó, que de forma conjunta desenvoluparan l’Aeroclub Barcelona-Sabadell i els Jesuïtes del Clot, tal com van anunciar les parts implicades, ahir dimecres, durant l’acte de signatura protocol·lària. “Era la pota que ens falta: tenim la formació en l’àmbit de pilots –Barcelona Flight School–, tenim el taller, però teníem la mancança de mecànics de pistó, i també de turbina. Estem fent un pas molt important cap al futur”, ha assegurat el president de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, Pere-Joan Nogueroles.

D’aquí a poc menys de dues setmanes, el pròxim 26 de setembre, es donarà el tret de sortida a la primera promoció, per a un màxim de vint-i-cinc estudiants, d’un cicle superior, ara com ara privat, en manteniment aeronàutic: “Hi ha un dèficit evident de tècnics aeronàutics evident, i això és el que ens mou quan arribes a aquest moment. Aquí esperem demandes, perquè ja n’hi ha, a Catalunya, Espanya, Europa i al món”, ha comentat el director general de la Fundació Jesuïtes Educació, Esteve Mogas.

Aquest cicle superior d’FP tindrà una durada de tres anys, i la part pràctica es desenvoluparà a l’aeròdrom sabadellenc, mentre que la part teòrica es durà a terme al Campus del Clot. “L’Aeroport és un element diferenciador, que ens dona moltes oportunitats. Sabadell ho vol explotar i vol que agafi una altra dimensió. Estem molt contents que vingui aquest cicle d’FP, perquè necessitem tècnics en FP. El sector aeronàutic és un sector estratègic, de molta qualitat, que té una demanda de les empreses per contractar gent”, ha assegurat l’alcaldessa de Sabadell Marta Farrés, abans de reivindicar la creació del Hub Aeronàutic –projecte estratègic impulsat per l’Ajuntament, AENA, el Consorci de la Zona Franca i la Universitat Politècnica de Catalunya– ara fa tres anys i escaig, recordant la seva importància i “l’aliança estratègica” per Sabadell.