ERC reclama que l’Ajuntament doni més mocadors verds de festa major

ERC Sabadell vol que l’Ajuntament faci “molts més” mocadors verds de festa major per evitar que s’esgotin, com passa any rere any. Els republicans creuen que se n’haurien de fer “un nombre no inferior a 20.000”, la qual cosa suposaria fer-ne sis vegades més que en l’actualitat, que asseguren que són 3.000.

Des d’Esquerra també proposen que els mocadors es reparteixin a tots els centres cívics o, com a mínim, als quatre punts cardinals de la ciutat; i que el període de recollida sigui més extens que en l’actualitat, durant la festa major.

El portaveu republicà a l’Ajuntament, Gabriel Fernàndez, assegura que “el mocador és de tothom, de tots els sabadellencs, i tots hem de poder accedir-hi, visquem on visquem, fem l’horari que fem”.

El mocador verd es reparteix des del 2017 i va ser una iniciativa de l’anterior govern quadripartit en el qual va formar part ERC. De seguida va tenir una gran acollida entre la ciutadania, que cada any se l’ha anat fent seu i molts sabadellencs el llueixen durant els dies de festa major, com va passar recentment.