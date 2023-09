L’Espais Volart de la Fundació Vila Casas de Barcelona va presentar aquest dimecres l’exposició Des de més enllà del temps de la sabadellenca Fina Miralles. Amb 300 peces –280 cedides pel Museu d’Art de Sabadell–, la mostra de Miralles repassa el canvi de procediment creatiu que va realitzar Miralles a partir de 1984 i que va apostar per l’emoció i la concepció de l’art com una vivència espiritual. La mostra es podrà veure fins al 14 de gener de 2024.

L’exposició sobre Fina Miralles repassa diversitat de temàtiques i com aquestes es relacionen entre elles i creen “esferes metafísiques”. “És una vivència del cosmos, que va des del món de l’aigua, la terra, el paisatge i el mar al món subtil de les estrelles”, ha explicat una de les comissàries, Maia Creus.

Una de les particularitats de l’obra és que el color blanc “és un element de conjunt” hi té protagonisme en la majoria de peces. “No és un blanc com a punt zero de la modernitat des d’on s’expressa l’autor, si no un blanc en el sentit oriental. Com un espai ple de vida, de comunió i de comunicació amb el món i el cosmos. És un viatge al blanc de la Fina Miralles”, ha destacat Creus.

Creus ha explicat que Miralles “treballa per seqüències” i que pinta des de la memòria. “La Fina pinta amb els ulls tancats, des de l’ànima. Se situa davant del paper i fa un ritual. Queda en silenci i tanca els ulls i espera que l’obra es manifesti. Segueix el dictat de la presència i, un cop el quadre està acabat, aquest mateix s’autoanomena”.

En paral·lel al paisatge, la figura travessa tot el corpus pictòric de Fina Miralles, amb imatges que remeten al passat indígena comú a tots els éssers humans, la presència de la mare biològica o l’arbre còsmic i els éssers d’aigua; també s’hi troba una galeria d’esperits mitològics, del dia i la nit, o donen imatge a la floració del regne vegetal. La forta vinculació amb la natura i la visió cosmocentrista del món que caracteritza l’obra de Fina Miralles estan presents en les peces que formen aquesta exposició. S’hi podran trobar paisatges on els elements que en formen part (terra, cel, atmosfera, etc.) i humans estan estretament relacionats.

El Museu d’Art de Sabadell ha col·laborat estretament en l’exposició. L’edició en quatre volums dels escrits de Fina Miralles amb el títol Fina Miralles. Paraules fèrtils 1972-2017, editada i presentada l’any 2017 amb la col·laboració del Museu d’Art de Sabadell, ha posat en relleu la profunda relació entre l’escriptura i l’obra visual de l’artista. L’exposició Des de més enllà del temps aprofundeix en aquest diàleg, fent aflorar allò que els ulls no veuen i que l’artista ens fa percebre.