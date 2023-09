La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca ha nomenat el sabadellenc Joan Josep Ríos Cañellas president de l’entitat, en substitució del també sabadellenc Antoni Quintana Petrus. El relleu es va formalitzar en la junta directiva de l’entitat d’aquest passat dimecres, 13 de setembre.

Fins ara, Ríos era vicepresident de la Cambra, i anteriorment n’havia sigut vocal. És economista i empresari, vinculat a diferents associacions de la ciutat com l’Acadèmia Catòlica. L’objectiu de l’entitat, que té més de 2.700 socis, és defensar la propietat privada, especialment dels petits tenidors, i el principal repte que afronta ara és l’aplicació de la nova llei d’habitatge. Recentment, el sabadellenc ja va moderar una sessió informativa amb dues expertes en la matèria a la seu de la Cambra.

En les seves primeres declaracions com a president, Joan Josep Ríos ha assegurat que “prenc aquest nomenament com un honor, sobretot per rellevar algú insubstituïble com és l’Antoni Quintana, i amb la voluntat de servir a la propietat privada i defensar els drets dels nostres associats en uns moments que no són fàcils per al nostre sector”.

MAJOR PRESÈNCIA DE DONES

Durant la sessió també es va nomenar Montserrat Soler com a vicepresidenta i s’incorporen dues noves vocals, Pilar Gràcia i Marta Soler, amb l’objectiu de feminitzar la junta. Quintana (nascut el 1940) cessa voluntàriament la seva activitat, tal com ha fet del seu despatx d’advocats.

El gerent de la Cambra, Miquel Àngel Vicente, afegeix que aquestes incorporacions permetran “començar una nova etapa, evolucionar amb la societat”, perquè considera que “el món immobiliari és molt masculí i ens afecta a tots”. La junta de l’entitat, que és una associació sense ànim de lucre, està formada per vuit membres, tres dels quals són dones (37,5%), i es vol treballar per incrementar aquest percen que s’incrementi en els pròxims anys.

Amb aquest canvi, la Cambra de la Propietat completa el traspàs de poders en els seus dos càrrecs més representatius, després de la jubilació de qui va ser durant molts anys gerent, Jaume Torras, substituït per Miquel Àngel Vicente des del març d’aquest any. De totes maneres, actualment Torras continua vinculat a la junta de la Cambra com a advocat i assessora els socis en qüestions de dret.