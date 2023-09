La Cambra de Comerç no haurà de celebrar eleccions

Per primera vegada en aquest segle XXI, tots els candidats de la Cambra de Comerç de Sabadell han estat declarats electes sense necessitat de votació, a diferència del que sí que succeirà a les Cambres de Barcelona, Terrassa o Manresa. O dit d’una altra manera, el Ple ja compta amb els 30 membres elegibles, per als pròxims quatre anys, sense la necessitat de recórrer a uns comicis que comencen aquest divendres i s’allarguen fins al pròxim 20 de setembre.

Val a dir, que la decisió de no celebrar votacions dels grups que configuren el Ple, no es va prendre fins fa escassos dies, ja que fins al passat dimecres, hi havia més candidatures que llocs a cobrir, però el desistiment a última hora de dues candidatures, ha evitat passar per aquests comicis.

Amb el Ple parcialment configurat –30 membres, sumat als cinc membres, representants del CIESC i Pimec (Alícia Bosch Palma, Arnau Bonada Pellicer, Núria Aymerich Rocavert, Montserrat Argemí Rocabert i Josep Maria Catalan Ferré)– l’òrgan de govern queda pendent de conèixer quines seran les empreses de major aportació –aquelles que de forma voluntària fan una aportació extra, a partir de 4.500 euros– que voldran formar part del Ple, amb un màxim de 10 (en les darreres eleccions se’n van presentar quatre). El període per presentar candidatura començarà el dia 21 de setembre, i s’acabarà el 27 de setembre.

A partir d’aleshores, i en funció de la disponibilitat de la Generalitat, que és qui s’encarrega de convocar el primer Ple (finals d’octubre), no s’escollirà el comitè executiu, format per onze membres, així com els representants de les empreses que formen part del Ple. En aquesta línia, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, ha manifestat la seva voluntat de tornar-se a presentar a la presidència. La seva intenció serà presentar la seva candidatura el pròxim 26 de setembre, davant la resta de membres del Ple.