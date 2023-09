Cap de setmana de Festa Major a Gràcia i Torre-romeu: consulta les programes

Encara amb la ressaca emocional de la Festa Major de Sabadell celebrada fa dos caps de setmana, els barris de la ciutat s’han tornat a engalanar per viure tres jornades d’alegria i gresca als carrers. Gràcia i Torre-romeu viuen des d’aquest divendres i fins al diumenge dies frenètics amb les seves respectives festes majors.

Música, cultura, cinema… i molta gastronomia!

A Gràcia, la majoria d’activitats tindran lloc a la plaça del Treball, amb molta cultura, música, gastronomia i cinema. La xocolatada, el concurs de paelles, la cercavila de gegants o la diada castellera seran un any més alguns dels plats forts del cap de setmana, amb una atractiva oferta per a tots els públics. Tampoc hi faltarà la matinal motera, diumenge al carrer de Sant Ferran, o el Correvermuts, que començarà diumenge a les 11 del matí des de l’estació de Can Feu-Gràcia.

Consulta aquí el programa de la Festa Major de Gràcia 2023

Més d’una desena d’activitats a Torre-romeu

A Torre-romeu, la plaça de Cristóbal Ramos serà un altre dels espais on l’activitat no s’aturarà. Aquest dissabte, a partir de les 10 del matí, la colla els Pastors d’onga de Covadonga i la Xaranga de la Banda de Música de Sabadell despertaran el barri amb la tradicional Cercavila, que arrencarà a la plaça de Dolors Ibarruri. Al migdia, la festa de l’escuma tornarà a la plaça de Cristóbal Ramos per divertir les famílies. A la tarda (18 hores), no faltarà el teatre, a càrrec del Grup de teatre de centre cultural de Torre-Romeu, a la Sala d’actes del Centre Cultural Torre-Romeu. Com a Gràcia, la paella popular serà protagonista, en aquest cas diumenge, a la plaça de Dolors Ibarruri. Finalment, a les 21 hores, se celebrarà el final de festa amb el lluïment i espectacle de foc, a la plaça de Cristóbal Ramos.

Consulta aquí el programa de Festa Major de Torre-romeu