Torre-Romeu gaudeix amb la seva festa major

La festa major ha arribat a Torre-Romeu. Els veïns del barri han gaudit de les celebracions amb més d’una desena d’activitats, concentrades majoritàriament a la plaça de Cristóbal Ramos. Tot i això, una de les cites més esperades i multitudinàries s’ha celebrat aquest diumenge a la plaça de Dolors Ibarruri. Parlem de la paella popular, que enguany ha reunit gairebé 700 persones. Fet que s’ha pogut comprovar amb les llargues cues que es veien a plaça i que donaven quasi la volta a l’edifici on es troba l’Associació de Veïns.

El seu president, Manuel Moya, ha valorat molt positivament la jornada i també la resta de les celebracions: “Divendres vam haver de suspendre els actes, però dissabte tot va anar bé i va ser fabulós”. La marxa a Togores també ha tingut molta participació, de “record” segons Moya, i un petit ensurt. Ja que dos participants han acabat a Sentmenat, per sort se’ls ha localitzat ràpidament.

Per Moya la festa al barri sempre ha estat molt familiar. “La majoria de gent és d’aquí, la fem al setembre perquè així tots els veïns ja estan aquí i podem gaudir tots junts”. La participació i confiança rebudes són per Moya “el motor per continuar”. “La gent ens coneix i valora molt la nostra feina, són molts anys al barri i per mi sempre és especial”, ha confessat amb emoció i llàgrimes als ulls.