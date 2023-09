Veïns del molí d’en Torrella: “Estem farts de la situació”

La gota que fa vessar el vas ja ha caigut. Veïns del molí d’en Torrella estan farts de trobar-se amb dificultats per moure’s diàriament, i reclamen a l’Ajuntament i a la resta d’administracions que posin fil a l’agulla per millorar l’accessibilitat de la zona que va des de la rotonda dels Agents Comercials i la carretera de Caldes fins al pont de la Salut i el raval d’Amàlia, comptant també el tros de la torre de l’Aigua i l’escola Samuntada. “Això és un drama, estem farts. Ha vingut tothom [referint-se a polítics] i ningú fa res. Cada vegada empitjora més”, denuncia la veïna Eva García. Fonts municipals confirmen al D.S. que “estem treballant per millorar la circulació, que s’ha vist afectada per les obres de l’entorn escolar del Samuntada. Els serveis tècnics estan estudiant la problemàtica i es preveu que en els propers dies tinguem una solució”.

El que ha esgotat la paciència de l’Eva, però també del Miliu Martínez, la Montse Peral i l’Armando Manzanera, entre altres, ha sigut el darrer canvi que hi ha hagut a la zona, derivat de les obres que s’han fet pel camí escolar del Samuntada. El carrer de Pelai Briz ja no és de doble sentit, ara només és de baixada, i només cal esperar uns minuts per veure infraccions de trànsit i escoltar com s’incrementen els decibels per la quantitat de cotxes que s’acumulen, sobretot en hores punta. I a això cal sumar-hi els embussos de la carretera de Caldes, que a vegades arriben fins al pont de la Salut i més endavant; un pas de vianants sense semàfor just al costat d’una corba on els cotxes poden circular a 50 km/h; voreres en molt mal estat i, com a mínim, un pas de vianants sense gual que permeti creuar amb cadira de rodes. Per a més inri, aquests veïns van demanar que es desbrossés un tram de la carretera, i s’ha fet, però ha quedat a la vista tota la brutícia -sobretot plàstics- que hi havia al darrere. Ningú els ha netejat.

“Si estàvem malament, ara estem tres vegades pitjor”, conclou Miliu Martínez. Armando Manzanera utilitza una cadira de rodes elèctrica per desplaçar-se, i la que té ara és relativament nova. Però assegura que el sistema antibolcatge “ha saltat” pels cops que ha anat donant a causa de la situació en què es troba l’espai públic.

Les mateixes fonts municipals recorden que s’han fet altres actuacions, com regular dos semàfors segons la velocitat dels vehicles i detectors de vehicles a la sortida de les escales de pujada a la Salut per facilitar la incorporació dels vehicles cap a la carretera.

Col·lapse circulatori al carrer de Pelai Briz, que ara és de sentit únic

El carrer de Pelai Briz ara és de sentit únic, direcció carretera de Caldes, carrer de Covadonga i Gran Via i ronda Zamenhof. I ja no es pot anar cap a la Torre de l’Aigua i d’allà cap a la Gran Via, una alternativa que utilitzaven molts vehicles per anar tant a l’hospital Parc Taulí com al nord de la ciutat i cap a Castellar del Vallès.

La gran quantitat de cotxes que hi passen fa que sigui fàcil veure que algú passa en vermell o que algun vehicle quedi aturat sobre el pas de vianants o enmig de l’encreuament per manca de visibilitat si en baixa algun altre. “Això ara és així cada dia des de les 7 h”, diu Montse Peral. També és novetat la situació del pas de vianants, a sobre del qual s’han pintat ratlles blanques perpendiculars i està envoltat de pilones per evitar que els conductors que abans giraven a la dreta ho facin.

Senyalització confusa a la cruïlla amb el carrer de Pelai Briz

Una nova senyal de trànsit indica als conductors que pugen per la carretera de Caldes que només poden seguir recte. Però la senyal està instal·lada al mateix semàfor que també et permet girar a l’esquerra. I al terra, al mig del carrer, encara hi ha la fletxa que marca la direcció cap al carrer de Covadonga (que serveix pels que venen de Pelai Briz).

Els semàfors i el trànsit que hi ha a la carretera ha fet que, amb la tornada a l’escola, els temps de recorregut hagin incrementat notablement. “Per anar de la carretera de Caldes a Bellaterra he de sortir mitja hora abans. Per pujar el revolt (la gran paella que hi ha) fins al semàfor, ara trigo 15 minuts, quan abans eren dos minuts”, assegura Miliu Martínez. “Ara trigo de mitjana uns 25 minuts a fer el trajecte…”, afegeix Peral, que també destina més temps per anar a una escola sabadellenca propera.

Passos de vianants conflictius al llarg de la carretera de Caldes

Els veïns també assenyalen la perillositat del pas de vianants que hi ha just abans o després del revolt. Sobretot pels cotxes que pugen, perquè no tenen visibilitat ni prou espai-temps per aturar-se si creua un vianant. Creuen que està massa a prop i que s’hauria de separar més. En els dos sentits de la marxa, una senyal de trànsit avisa els conductors que hi ha un pas de vianants, però creuen que no és suficient.

En aquest tram, la velocitat màxima permesa és de 50 km/h. Una altra reclamació dels veïns és que almenys una línia d’autobús faci parada al barri, ja que els veïns asseguren que no tenen transport públic per superar la pujada i l’autobús l’han d’anar a buscar a dalt de la pujada. “No para cap autobús, passa de llarg”, afirma Miliu Martínez, preocupat perquè té una operació programada que l’impedirà caminar.

Les voreres i l’accés per a vianants al pont de la Salut

La vorera està en bon estat des de la rotonda dels Agents Comercials fins passada l’entrada de la seu de les Missioneres de la Caritat. A partir d’allà, i durant més d’un centenar de metres, la vorera perd la regularitat que té habitualment i comencen els entrebancs: desnivells, forats, terra encimentat en mal estat, etc.

Les persones amb movilitat reduïda ho tenen més complicat. El camí es complica a mesura que avança, fins que arriba a un tram petit en què literalment hi ha terra amb reguerots a causa de la pluja. Això a la banda esquerra en direcció a la Salut, en la qual no hi ha les lluminàries que, en canvi, estan a l’altra banda on el camí està més arreglat, però llavors és més difícil passar si vas amb cadira de rodes. Un camí per on no només passen els veïns, sinó tots aquells caminants o esportistes que sovint van a la Salut.