Si consultem Google Maps, el temps estimat a peu fins al caixer automàtic més proper a Can Puiggener, Poblenou i Gràcia és de 22 i 19 minuts respectivament. El cas de Can Puiggener és especialment destacable que, des del 2016, quan va tancar la darrera oficina bancària del carrer Archidona, el barri es va quedar sense cap servei bancari. “No van deixar ni tan sols el caixer, com ens havien promès”, lamenta Manolo Corral, veí del barri. El caixer automàtic més proper el tenen a prop del mercat de la Creu Alta, però si volen ser atesos presencialment, han de desplaçar-se fins a la Concòrdia.

“Qui més necessita aquesta atenció és la gent gran, com pot estar tan allunyat, aquest servei?”, lamenta Yousra Matuz, veïna de Can Puiggener. Ella és una de les joves que treu efectiu per a algunes veïnes quan va al seu banc. “Hi ha gent que no té temps o no es pot desplaçar fàcilment. Jo trec efectiu i algunes veïnes em fan un Bizum”, assegura.

Així i tot, destaca que no tothom controla aquesta eina: “Hi ha gent gran que no sap fer anar la banca digital, i això és un problema per a ells”, assegura. Si opten per agafar l’autobús i arribar a l’oficina de la Concòrdia l’L7 els deixa a prop, però no s’estalvien caminar: fan parada a plaça d’Espanya i han de caminar uns 10 minuts fins a l’avinguda de la Concòrdia.

“Ens prestem l’efectiu entre nosaltres”

De fet, aquesta situació es trasllada als pocs comerços i establiments que queden a la zona: “És molt habitual que ens acabem prestant l’efectiu entre nosaltres, hi ha vegades que ens quedem sense canvi i no podem tancar el negoci per anar tan lluny”, exposa el propietari d’un bar de la zona. “Tot i que molta gent ja paga amb tarjeta per la dificultat de treure efectiu”, sosté.

Una situació similar és la que viuen al Poblenou: “Tenim més de 40 minuts d’anada i tornada… imagineu una persona gran”, exposa Rubén Navarro, veí del barri. Només poden optar a arribar fins a Torre-romeu. Sí que disposen, però, d’un servei d’autobús directe –l’ L4 i L44–, amb un trajecte de 10 minuts. Així i tot, no ho troben òptim. “Si treiem una quantitat de diners per a passar el mes, fa por que ens robin”, exposa la Jacinta Álvaro, veïna del Poblenou”.

Per això, la Policia Municipal de Sabadell recorda habitualment que cal prendre precaucions com ara utilitzar un caixer interior, tapar amb l’altra mà a l’hora de teclejar el PIN per evitar ser vistos i anar acompanyats a fer-ho.