Desenllaç cruel per als sabadellencs a l’estrena de Segona B

Inici cruel. CN Sabadell i Escola Pia han començat la Segona B de futsal amb sensacions agres. Els nedadors han empatat davant el Futsal Mataró en un partit on els de Pau Machado s’han posat per endavant al marcador a 7 segons del final (5-5). No menys cruel ha estat el desenllaç a Can Colapi i és que els de Pedro Donoso han caigut davant Les Corts (2-4). El gol que ha trencat la igualada ha arribat a 1:46 del final.

Al Pavelló Nord, el renovat CNS ha donat una bona imatge i s’ha avançat a través d’una de les incorporacions, Luis García. Durant l’enfrontament, cada estocada ha trobat resposta i malgrat que el doblet de García ha respost l’empat del Mataró, els maresmencs han capgirat el marcador de pressa (2-3). Marc Hermosel ha tornat la igualada i un còmic gol en pròpia porteria ha posat el 4 a 3 a cinc minuts del final. Ha pogut tornar la igualtat al marcador el conjunt visitant i, quan tot semblava indicar que s’acabaria amb empat, a 7” del final, Álex López ha fet esclatar la bogeria al pavelló nedador. Poc ha durat l’alegria i sobre la botzina els mataronins han posat el 5 a 5 definitiu. La setmana vinent el CNS visitarà la pista del filial d’Industrias.

Ensopegada a Can Colapi

A l’altre costat de Sabadell, el Futsal Pia ha començat amb mal peu la competició. En la visita d’un nouvingut a la categoria com Les Corts, els escolapis han anat a contracorrent durant tot l’enfrontament. Al primer temps s’han avançat els barcelonins amb un gol de l’ex del Club, Adrià Termens i han duplicat l’avantage al límit del descans. La resposta ha estat molt bona després del pas per vestidors i Marcel Bravo s’ha estrenat a l’engròs amb un doblet que ha retornat la igualada. De la mateixa forma que ha passat al nord de la ciutat, el desenllaç no ha estat feliç. A 1:46 del final Les Corts ha retornat l’avantatge al marcador i ha culminat el triomf sobre la botzina amb el 2 a 4. L’Escola Pia anirà fins al pavelló del Barceloneta en la segona jornada de competició.

Marcel Bravo s'ha estrenat amb un doblet. /Lluís Franco