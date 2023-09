FGC reforça el servei al Vallès les nits de les Festes de la Mercè

Els sabadellencs i la resta de vallesans que vulguin anar fins a Barcelona aquest cap de setmana tindran més opcions en el transport públic. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforçarà el servei a les línies urbanes les nits de divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24 de setembre, amb motiu de les Festes de la Mercè de la capital catalana.

Així, a la línia Barcelona-Vallès, els trens de les línies L6 Sarrià, L7 Av. Tibidabo i L12 Reina Elisenda circularan durant tota la nit i oferiran un servei de forma continuada amb un interval de pas d’un tren cada 20 minuts. Durant les tres nits de servei ininterromput, a partir de les 2.30 h, un de cada dos trens de la línia L6 Sarrià perllongarà el seu recorregut fins a l’estació de Les Planes. Així, l’interval de pas entre Plaça Catalunya i Les Planes serà d’un tren cada 40 minuts.

A més, els dies 23, 24 i 25 de setembre es reforçarà el servei amb una circulació de la línia S1 Terrassa i una altra de la línia S2 Sabadell. Aquestes circulacions sortiran de l’estació de Plaça Catalunya a les 4.45 h (S1) i a les 4.55 h (S2).

El Funicular de Vallvidrera donarà servei amb un interval de pas de 10 minuts durant les tres nits de servei ininterromput.

Desplaçaments massius

Ferrocarrils recomana l’ús del transport públic per als desplaçaments fins als diferents actes que s’organitzen durant les Festes de la Mercè de Barcelona i així evitar moure’s en vehicle privat. D’aquesta manera, el servei ininterromput d’FGC durant aquestes nits contribueix a la lluita contra el canvi climàtic i a la millora de la qualitat de l’aire. L’ús del transport públic és una eina eficaç per impulsar la mobilitat sostenible i apostar per uns desplaçaments més eficients, segurs, tranquils i saludables, amb un consum d’energia i un nivell d’emissions per persona molt més reduït.