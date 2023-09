[Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Ara recordem els 50 anys del criminal cop d’estat d’Augusto Pinochet contra el règim republicà-socialista de Salvador Allende amb el suport directament del govern dels EUA i els no menys criminals Richard Nixon i Henry Kissinger. Anem a veure l’estreta relació de Pinochet i Joan Carles I. Donem un cop d’ull a la repressió i al terrorisme d’Estat a Xile aquells dies. En una sala del Parlament de Westminster, al Regne Unit, una dona xilena de 48 anys, Cristina N., va estremir als assistents en una conferència de premsa quan va narrar les seves experiències sota el brutal règim d’Augusto Pinochet, la policia del qual havia entrenat mastins per violar dones que creien que eren membres de partits polítics d’esquerra: “A les sospitoses se les traslladava a un hospital psiquiàtric, on s’intentava tranquil·litzar-les abans de desplaçar-les a un centre de tortura en Vila Grimaldi.” (El País 4-11-1998). Nieves Ayress, l’any 1974 va ser detinguda als seus 25 anys per ser militant socialista, juntament amb el seu pare i el seu germà. Va ser alliberada el 1976 i obligada a exiliar-se: “Feien una fila de militars i m’obligaven a fer contacte oral amb tots ells i ejaculaven al meu cos i em banyaven de semen”, va relatar. “Em van tallar el ventre amb un yatagán (un ganivet corbat)” i també li van fer talls amb fulles d’afaitar “a les sines i ens posaven endins els cables elèctrics i alcohol (…). Em van ficar rates per la vagina, em van violar gossos, em penjaven.” Els seus captors l’amarraven nua al costat del seu pare i el seu germà, qui en aquells dies tenia 15 anys i li deien que el seu pare la violaria. (La Nación 4-12-2014).

Aquest sàdic criminal era amic de Joan Carles I. L’endemà de la mort de Franco, el 21 de novembre del 1975, Pinochet arriba a l’aeroport de Barajas, on el rep al peu de l’avió Joan Carles I, que l’abraça. Pinochet diu: “Franco ha pasado a la historia, es un caudillo que nos han mostrado el camino a seguir en la lucha contra el comunismo.” Posteriorment, Pinochet va a les Corts a la cerimònia de jurament dels Principis Fonamentals del Moviment Nacional i proclamació de Joan Carles com a rei d’Espanya. Després va a visitar el Valle de los Caídos i va dir que li agradaria tenir un mausoleu com aquest. Això sí, no va acudir a la missa de coronació perquè França, Regne Unit i Alemanya van amenaçar de no anar-hi si hi havia Pinochet. Els execrables Franco i Pinochet ara estan feliçment traspassats a l’infern, ara bé, moltes de les coses que passen ara tenen a veure amb la immoralitat en què es fonamenta l’Estat espanyol. Felip VI, fill del rei que va imposar el dictador, encara no ha estat capaç de criticar la dictadura i demanar perdó per les tortures comeses durant el mandat del seu pare en plena dictadura. Vull recordar els joves de la UJCE torturats salvatgement quan Franco ja era mort. I Alfonso Guerra va dir: “Al menos en Chile la dictadura fue eficaz en términos económicos”. Venim d’aquí.