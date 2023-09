Josep Casamartina, a la Virreina per parlar sobre la ‘Moda sense flash’

L’historiador de l’art Josep Casamartina (Sabadell, 1956) participarà aquest dimarts, 19 de setembre, en la taula rodona Moda sense flash que es durà a terme a les 19 h al palau de la Virreina de Barcelona (La Rambla, 99). L’acte servirà per donar a conèixer l’exposició Miralda i Elle que es pot veure al mateix centre i permet conèixer les fotografies de moda dels anys seixanta que va fer el fotògraf terrassenc Antoni Miralda per a la prestigiosa revista Elle. I també és l’oportunitat escollida per presentar el llibre Moda sin flash. Miralda y Elle, en el qual Josep Casamartina fa una radiografia dels canvis que hi va haver a mitjans dels anys 60 des del punt de vista històric i social i que es van reflectir a través de la moda i la fotografia.

El sabadellenc apunta que, aleshores, socialment “hi va haver un canvi de registre que és un trencament amb el món més d’ordre, tot i que l’ordre sempre ha continuat”. L’historiador de l’art comenta que aquest canvi es va reflectir clarament en la moda i el cinema, i hi havia importants diferències entre uns i altres països, com per exemple entre Espanya i França.

La fotografia de Miralda

L’exposició (que es podrà veure fins al pròxim 1 d’octubre) presenta les fotografies d’Antoni Miralda per a la revista Elle entre 1964 i 1971, com el reportatge a la icònica model britànica Twiggy. Josep Casamartina apunta que Miralda va fer camí cap a París quan a casa seva el volien fer estudiar teòric tèxtil, i allà, amb la càmera del seu pare, va conèixer Peter Knapp, el director artístic d’Elle, que també participarà en la taula rodona presencialment, al costat de Sílvia Rosés, Joana Bonet, Laura Casal, Antoni Miralda i el mateix Josep Casamartina. “Les fotos tenen molta naturalitat, no són gens pretensioses”, remarca el sabadellenc.