Repassa les notícies més destacades del cap de setmana a Sabadell

Cap de setmana farcit de notícies de tots els àmbits a Sabadell. Cultura, política o esports, en la primera plana informativa a la ciutat.

Sabadell té des d’aquest dissabte un nou espai dedicat a la memòria de Cipriano Martos. Concretament, una placa que recorda la figura i història del militant antifranquista, assassinat per la dictadura. A la cita hi van assistir prop de 200 persones amb la família de Cipriano; l’alcaldessa, Marta Farrés i la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart al capdavant.

“Els homenatges s’haurien de fer sempre en vida”, opina Marta Tricuera. Coneguda com a actriu, és neta de Maria Teresa Boix. Referent de la música a Sabadell, Boix va ser una gran figura de la sarsuela i pionera femenina en l’ensenyament musical a Sabadell. Tota una vida lligada a la música que, ara, la seva neta i el cantant sabadellenc Enric López volen homenatjar.

La carrera musical de Triquell sembla imparable. I és que el jove ha rebut una proposta de TVE per participar al Benidorm Fest, festival on es tria qui representarà Espanya a Eurovisió. Tot això arriba després que els eurofans d’Andorra triessin la seva cançó ‘Jugular’ per representar al país en l’OGAE Song Contest d’enguany, un concurs virtual creat per aficionats que se celebrarà el 25 de novembre.

“Vaig estar mesos, anys, donant-hi voltes. Vaig esperar que els nens es fessin grans i llavors vaig fer el pas”. L’Anna, de 55 anys, va decidir divorciar-se el gener passat, després de més de dues dècades de relació. El seu cas, com el de tantes altres parelles sabadellenques, fa caure un mite: el setembre no és el mes de les ruptures.

Ensopegada. Primera derrota del Sabadell aquesta temporada a la Nova Creu Alta tot i jugar 68 minuts amb superioritat numèrica davant el SD Logroñés. Els arlequinats molt previsibles, van llençar la primera part i la reacció de la segona, convertida gairebé en un setge, no va ser suficient per remuntar.