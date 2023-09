El ple de Sant Cugat es compromet a buscar alternatives per a construir l’escola la Mirada en cas de revés judicial

El ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’ha compromès a construir l’edifici de l’escola la Mirada “amb la màxima celeritat possible”, per la qual cosa estudiarà “immediatament” les possibles alternatives al projecte inicial. A través d’una moció, s’ha acordat moure fitxa per tirar endavant el projecte, que el jutge va aturar a finals de 2022 de manera cautelar davant les denúncies de diverses entitats per l’impacte que asseguraven que tindria en l’entorn del bosc de Volpelleres. El consistori ja ha proposat una possible alternativa, el terreny de l’actual aparcament a tocar de l’escola.

A banda, la moció encomana als serveis jurídics municipals “la continuïtat de les gestions ja iniciades a fi i efecte d’assolir un pronunciament positiu a les pretensions formalitzades per l’ajuntament en els escrits de resposta a la demanda formulada”.