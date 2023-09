Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Les infraestructures de Sabadell ocupen la primera plana informativa en les últimes hores. Els equipaments vinculats a la mobilitat i el transport són elements habituals en el debat ciutadà i periodístic a la ciutat.

La gestió de les obres de la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar continua sense un calendari i un traçat definitius. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana vol aprovar el projecte i adjudicar a les constructores els treballs sobre la infraestructura. La decisió s’hauria posat sobre la taula de la consellera de Territori, Ester Capella, per a resoldre “les dificultats legals que suposa deixar aquesta feina en mans de la Generalitat”, donat que la ronda Nord és la continuació de la B-40, una infraestructura de titularitat estatal.

“Sabadell té un orgull d’història com a gran centre industrial”. La vicepresidenta d’Afers Econòmics en funcions, Nadia Calviño, ha destacat el passat i el present empresarial de la ciutat i del Vallès en una visita aquest dilluns. La ministra s’ha reunit amb l’alcaldessa, Marta Farrés, a l’Ajuntament, on ha tingut lloc una rebuda institucional amb representants polítics, empresarials i sindicals. Posteriorment, s’ha traslladat a la seu d’IDP, a la Torre Millenium, on ha pogut conèixer l’enginyera sabadellenca.

Matí convuls a la xarxa ferroviària que connecta Sabadell amb altres punts de la comarca i Barcelona. La circulació de trens a l’R4 ha quedat durant més d’una hora tallada entre L’Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat després de l’atropellament d’una persona que ha tingut lloc en un punt de pas no autoritzat a Cornellà de Llobregat.

Una de les imatges del primer dia de curs a l’escola Nostra Llar, al Centre, va ser la que va compartir la Maria Bonet, mare i membre de la comissió verda de l’AFA de l’escola, a les seves xarxes socials. Familiars, professors i alumnes abarrotaven l’entrada a l’escola mentre un autobús intentava travessar el carrer de Calderón en hora punta. D’això ja en fa uns dies, “però és que la situació es reprodueix cada dia a les 9 del matí quan els infants entren a l’escola“, admet Bonet.

Sabadell és un dels municipis que participa enguany en la Setmana Europea de la Mobilitat. Fins al divendres, la ciutat acollirà una sèrie d’activitats sobre l’ús dels diferents tipus de vehicles en el transport. Serà justament el 22 de setembre quan se celebri el Dia Mundial Sense Cotxe, en què es busca promoure la mobilitat sostenible.