Reprenen les obres de rehabilitació de les passarel·les del riu Ripoll

Els treballs es van suspendre abans de l’estiu, a l’espera de rebre els tensors que subjectaran les passarel·les. Ara com ara, s’ha confirmat que ja es disposa d’aquest material i, per tant, aquest dilluns s’han reprès les obres de muntatge. L’actuació ha començat a la passera de Cal Grau.

En aquest punt només hi haurà una afectació al trànsit de vehicles demà dijous 21 de setembre, dia en què s’habilitarà un aparcament per a vehicles i es podrà donar pas als vianants per accedir a les empreses del polígon. La resta de dies d’aquesta setmana hi haurà un carril habilitat i no tindrà cap afectació.

Per a la passarel·la del Molí Fontanet no hi haurà cap afectació important i el muntatge s’iniciarà els pròxims dies. La previsió és que els treballs acabin a finals d’octubre.