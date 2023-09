L’inici de competició no va ser l’esperat per als dos sabadellencs de la Segona B de futsal. El CN Sabadell va empatar davant el sempre perillós Futsal Mataró (5-5) al Pavelló Nord i l’Escola Pia va caure davant Les Corts (2-4) a Can Colapi. Els finals de partit a ambdues pistes van ser especialment cruels per als dos equips de la ciutat.

Els nedadors van deixar bones sensacions en la seva estrena malgrat que no van sumar els tres punts. “Crec que les sensacions van ser bones. Físicament estem molt bé i a la primera meitat vam poder portar un marcador favorable. A la segona ells van corregir algunes coses i es va igualar molt més. Tot i així no vam perdre la cara al partit en cap moment”, explica Pau Machado. Amb set cares noves, els de Machado van avançar-se a 7 segons del xiulet final, però van veure com els mataronins retornaven la igualada sobre la botzina. “És una jugada on la sensació és que ja hem guanyat i ens despistem. El desenllaç és molt cruel amb nosaltres, però crec que l’empat és just”, afirma amb sinceritat el tècnic.

En l’empat a 5 van tenir un paper fonamental algunes de les incorporacions. Luis García va anotar dos gols i Álex López un. “L’adaptació al nostre sistema està sent molt bona de tots els nous jugadors, però també dels que ja estaven. Coneixíem molt tots els perfils que volíem portar i és molt positiu que sumin des del dia 1”, assevera. El CN Sabadell visitarà aquest dissabte (18h) el pavelló del filial d’Industrias buscant el primer triomf de la temporada. El dimarts, a més, jugaran la segona ronda de la Copa del Rei davant l’SD El Pilar de València. “Per logística és un desplaçament complicat per fer entre setmana, però és una competició maca i anirem a guanyar. Esperem que el viatge i el partit no ens condicionin a la lliga”, explica Pau Machado.

Derrota de l’Escola Pia

L’Escola Pia, per altra banda, va caure davant un dels nouvinguts a la categoria, Les Corts (2-4). La nota positiva de l’enfrontament va ser la carta de presentació de Marcel Bravo que amb el seu doblet al segon temps va igualar un 0 a 2 en contra. Tot i els esforços, es van escapar els punts amb dos gols més dels barcelonins als últims minuts de partit. Aquest cap de setmana visitaran la pista del Barceloneta (18:30h).