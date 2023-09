La temporada de la Simfònica del Vallès, des de Beethoven fins al tango

El curs simfònic a la Faràndula arrencarà amb La setena de Beethoven, aquest divendres (22h). En aquesta ocasió, l’Orquestra Simfònica del Vallès comptarà amb la russa Anastasia Kobekina com a solista de violoncel i amb Andrés Salado a la batuta.

En el programa, Beethoven estarà acompanyat de música de Prokófiev i de Txaikovski. El concert es replicarà l’endemà, dissabte, al Palau de la Música Catalana. La Simfònica exposa que La setena de Beethoven, que el compositor vienès va crear entre 1811 i 1812 i que ell mateix va dirigir orquestralment, “és coneguda pel seu dinamisme, la seva expressivitat i el seu impacte emocional”, a més d’afegir que “ha estat admirada per la seva energia contagiosa i la seva capacitat per transmetre una àmplia gamma d’emocions a l’oient”.

El de divendres serà el primer dels concerts d’aquesta temporada a la Faràndula, on la formació portarà, com és habitual, el Festival de Valsos i Danses, en aquesta ocasió amb Montserrat Seró com a soprano. Després de passar pel Palau de la Música i per LaFact Cultural de Terrassa, entre altres municipis, arribarà a Sabadell el 6 i 7 de gener.

D’altra banda, el 19 de gener l’Orquestra Simfònica estarà acompanyada de l’empordanesa Sílvia Pérez Cruz, per oferir un programa dedicat a la música llatinoamericana, sota el títol Gardel, Tangos i Milongues. Marta Cardona hi serà com a directora i concertino. El programa inclou obres d’Ástor Piazzolla, Carlos Gardel i Atahualpa Yupanqui.

Ja en primavera, tornarem a canviar de registre. El 22 de març, l’Orquestra Simfònica del Vallès oferirà el concert Passió segons Sant Joan de Bach, amb convidats especials del món de la interpretació. Hi serà l’actor sabadellenc Jordi Boixaderas i Sílvia Bel, a més de la soprano Irene Mas, la mezzosoprano Eulàlia Fantova, el tenor Joan Francesc Folqué i el baríton Josep-Ramon Olivé. La versió de l’obra anirà a càrrec del dramaturg Sergi Belbel. “És considerada una de les grans obres mestres de la música occidental. La seva profunda espiritualitat, la seva expressivitat musical i la seva habilitat compositiva fan d’aquesta obra un veritable tresor de la música clàssica”, afirmen des de la Simfònica.

Porgy and Bess, “una òpera americana única en el seu gènere” que fusiona música clàssica, jazz i música popular, serà l’aposta per tancar la programació simfònica. La Simfònica tornarà a comptar amb convidats amb qui s’entén a la perfecció, com és el Marco Mezquida Trio. Sota la direcció de Víctor Pablo Pérez, David Xirgu serà a la bateria i Marko Lohikari al contrabaix. Sonaran temes mítics com Summertime, It Ain’t Necessarily So i I Got Plenty o Nuttin.