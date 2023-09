Exigeixen una solució als talls de llum constants del Poblenou

Veïns del Poblenou i el Govern de Sabadell exigeixen a la companyia elèctrica Endesa que prengui mesures per resoldre els talls de subministrament elèctric que els veïns pateixen des de fa mesos. Aquest passat dijous a la tarda, més d’una setantena de veïns es van reunir al centre cívic del barri amb l’alcaldessa, Marta Farrés, per traslladar-li aquesta qüestió. I preveuen presentar reclamacions a l’OCU per denunciar la situació.

Farrés ha demanat formalment una reunió amb Endesa, i assegura que “estem al costat dels veïns per reclamar i exigir conjuntament a la companyia una solució”. Fonts municipals afegeixen que es vol reclamar a la companyia que augmenti la potència elèctrica de la zona.

Preguntada pel D.S., fonts d’Endesa afirmen que tenen identificada la problemàtica i que “estem estudiant una millora tecnològica de la infraestructura per minimitzar qualsevol risc elèctric que es pugui produir en un futur”. Precisament, l’última avaria es va produir el passat dissabte, coincidint que plovia. En aquest sentit, el president de l’associació de veïns del Poblenou, Rubén Navarro, explica que “darrerament, els talls de llum es produeixen més sovint”, i deixen mig barri o tot sencer sense electricitat durant diverses hores amb els inconvenients que això provoca.

Navarro afegeix que des del barri creuen que les instal·lacions d’Endesa “no s’han adaptat a les necessitats de consum actuals”, superiors a les dècades anteriors, especialment a l’estiu amb els aires condicionats i, a l’hivern, amb la calefacció.