Sabadell té des d’aquest diumenge un nou Espai de Memòria Històrica. És l’edifici de l’antic Círcol Republicà, que s’ha convertit en el 8è a la ciutat. Tot en un acte impulsat pel Museu d’Història i l’Ajuntament en el qual s’ha inaugurat una placa que commemora l’immoble i el seu llegat històric per la ciutat.

Patrimoni històric

I és que l’edifici, actual seu de l’Orquestra Simfònica del Vallès, ha viscut diferents etapes. Sent la primera meitat del s. XX, quan va esdevenir espai de referència i ateneu pels moviments federalistes i d’esquerres, una de les més importants. Època en què va ser visitat per personalitats com Francesc Pi i Maragall, president de la 1a República Espanyola el 1873; i el President Lluís Companys, entre altres. Amb el final de la Guerra Civil, però, va ser ocupat i utilitzat com a seu de La Falange i el Frente de Juventudes fins a finals dels anys 40. Amb el pas del temps, l’edifici va quedar engolit per altres construccions. D’aquesta manera la seva imponent façana principal, que donava al carrer Jardí va acabar amagada i, actualment dona a un pati exterior.

“Recuperar-ne el valor”

És per això, i aprofitant el seu 135è aniversari, que les institucions sabadellenques han volgut resignificar l’espai. Així ho ha emfatitzat, Sílvia García, regidora d’Acció Social: “Per nosaltres és molt important reivindicar el passat democràtic de la nostra ciutat i per fer-ho comptem amb la col·laboració fonamental d’entitats i centres educatius”.

A la presentació també ha intervingut l’historiador i tècnic del Museu d’Història, Genís Ribé. “A partir d’avui la gent que passegi per aquest carrer podrà conèixer la història d’aquest edifici”, ha expressat. Després de la seva intervenció ha acompanyat als prop de 100 presents a l’acte a una visita guiada. En aquesta, s’han pogut observar els interiors de l’antic Círcol Republicà. Concretament, el gran cafè-saló de la planta baixa, la sala de ball del primer pis i el pati exterior, on s’hi ha celebrat un vermut. A més a més, també s’han mostrat fotografies antigues de l’espai per veure’n els canvis que ha viscut amb el pas dels anys.

Nous espais

La cita d’aquest diumenge se suma a la del passat 17 de setembre, en honor a Cipriano Martos, i tindrà continuïtat el pròxim 29 d’octubre. Data en què s’inaugurarà el 9è Espai de Memòria en record a l’antiga comissaria de la policia armada, que va estar situada a la Rambla.