Club Natació i Escola Pia guanyen a domicili

Jornada positiva per a Club Natació i Escola Pia que han sumat el primer triomf de la temporada en la segona jornada de competició. Els nedadors han superat al filial d’Industrias (3-6) mentre que els escolapis s’han endut els tres punts de la pista del Barceloneta (2-4). D’aquesta manera, els dos sabadellencs de la categoria estrenen el caseller de victòries de la 23-24 a Segona B.

El CNS ha començat amb bones sensacions la temporada. En el partit a Santa Coloma, els de Pau Machado s’han avançat al marcador ràpidament. Pablo Robert ha posat el primer del partit. Abans del descans, els colomencs han igualat i als primers minuts del segon temps han capgirat el marcador posant-se 3 a 1. Ha estat el cop d’atenció que necessitava el conjunt nedador que ha respost de meravella. Alex Llamas ha retallat diferències i els gols de Marc Hermosel i Nil Roijals han tornat el resultat favorable. Amb Industrias atacant a la desesperada, Luis Garcia i, de nou, Hermosel han sentenciat l’enfrontament als darrers instants amb el definitiu 3-6. El CN Sabadell suma quatre punts de sis després de l’empat de la primera jornada i es col·loca a la zona alta de la taula.

El Futsal Pia, per la seva banda, també ha signat un gran partit. Els de Pedro Donoso s’han refet del gol inicial del Barceloneta i han capgirat el marcador abans del descans amb gols de Carlos ‘Pove’ i Pepe Font de penal. Després del pas per vestidors el partit s’ha convertit en un intercanvi de cops on els barcelonins han tornat a igualar. La resposta, no obstant això, ha estat immillorable. En els minuts posteriors, els escolapis han tancat el partit. Lenny Ramos ha retornat l’avantatge amb una canonada a l’escaire i un gol en pròpia porteria ha certificat el triomf per 2 a 4. L’Escola Pia suma els tres primers punts de la temporada després de l’ensopegada de la setmana passada.