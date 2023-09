Dilluns 25 arranquen les obres de millora d’accessibilitat i seguretat als entorns escolars de l’Escola Estel, Escola del Sol i Ramar. L’objectiu és ampliar les voreres, millorar la senyalització existent i establir uns passos de vianants més segurs.

La previsió és que durin un mes, durant aquest temps els vehicles no podran circular pel carrer de l’Escola Pia, entre els carrers de Capmany i Gràcia. Així mateix, mentre durin les obres el carrer de l’Escola Pia, entre la Via de Massagué i el carrer de Capmany, serà de sortida per millorar la mobilitat. Alguns veïns es veuran afectats i no podran accedir als seus guals. A canvi, però, rebran una targeta per estacionar en zona blava gratuïtament.

Els canvis s’emmarquen dins d’un projecte iniciat per l’Ajuntament aquest juliol. En concret, obres per millorar la seguretat i la senyalització a 19 centres educatius de Sabadell. Aquests treballs, que tenen un valor de gairebé mig milió d’euros, formen part de tot un conjunt d’actuacions adreçades a aconseguir una mobilitat més segura i sostenible al voltant de les escoles, instituts i escoles bressol. Tot plegat suposa una inversió de més d’1 milió d’euros.