Alberich, amb el vist-i-plau dels membres del Ple: “Veig molta il·lusió i aquesta és la meva il·lusió”

El president en funcions de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, ha presentat aquest matí la candidatura als representants de les empreses que conformen el Ple (avui dia, de trenta-cinc membres), per presentar-se a la reelecció. La trobada ha servit per compartir els reptes que haurà d’afrontar l’entitat en els pròxims quatre anys.

Tot i que encara falta l’acte de possessió del càrrec i la posterior votació de la candidatura –previst per al dia 8 de novembre– (fins aquest dimecres hi ha la presentació de candidatures d’empreses de major aportació), Alberich serà el president per als quatre pròxims anys, un cop rebut el suport dels membres del Ple. “Un 37% de les persones que entren al Ple seran noves. Veig molta il·lusió, i aquesta és la meva il·lusió” ha assegurat.

En la mateixa línia, l’empresari sabadellenc ha assegurat que, tot i que en un principi el mandat serà continuista, ha avisat que “hem de reconnectar aquest cens de 35.000 activitats que tenim, que no vol dir que no s’hagi fet, per treballar plegats, així com identificar projectes disruptius basats en tendències i necessitats que identifiquem“.

Durant la trobada, Alberich també ha fet públic davant els presents qui seran les persones que configuraran el comitè executiu. De les onze persones, set de les quals (a més del mateix Alberich) ja van acompanyar l’empresari sabadellenc en el seu primer mandat (Leo Torrecilla, Josep Maria Martí Escursell, Joaquim Badia, Pere Jordi Puig Ysern, Eulàlia Planes, Lluís Sisquella, Àlex Fenoll). Les tres cares noves que s’incorporen al comitè executiu són Pere Mañero, Montserrat Argemí i Eva Fernàndez.