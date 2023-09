Els penals decideixen l’estrena a la Champions de l’Astralpool CN Sabadell

No ha tingut la fortuna de cara l’Astralpool CN Sabadell en l’estrena a la LEN Champions a una piscina de 50 m de Can Llong que ha esperonat el seu equip fins al final. Els de Quim Colet han caigut als penals (9-10) davant el Brescia després del 5 a 5 amb què s’ha arribat al final del partit. En un enfrontament on les defenses s’han imposat als atacs, els sabadellencs han fregat el triomf amb un avantatge de dos gols a menys de tres minuts pel final. Una estrena amarga, però que deixa sensacions positives.

La dinàmica del partit s’ha vist des del primer quart, on ha costat obrir el marcador i només hi ha hagut dos gols. Javi Bustos ha posat el primer a l’equador del període i, a la jugada posterior, Vincenzo Renzuto ha igualat. Un paper fonamental en el curt marcador l’ha tingut Edu Lorrio que ha protagonitzat diverses aturades salvadores. L’altre Vincenzo, Dolce, ha anat per la via ràpida als segons 8′ i a la primera possessió ha posat per davant als italians per primer cop en el partit.

Imprecisions en atac

Amb el resultat en contra, els de Quim Colet han començat a trobar més situacions bones d’atac. No obstant això, el pal ha estat un aliat per als italians i és que fins a tres llançaments de l’Astralpool han acabat a la fusta durant el quart. Lorrio, a l’altre costat de la piscina, ha continuat el seu particular partit mantenint vives les opcions sabadellenques abans del descans. Ha retornat la igualada Guss Van Ijpereen a l’inici del tercer, però la resposta, de nou, ha estat instantània. Vicenzo Renzuto ha sumat el seu doblet, de penal, per posar el 2 a 3 amb què s’ha arribat als darrers vuit.

I ha estat precisament en aquest últim període que l’Astralpool ha trobat el camí que tant li havia costat durant la resta de l’enfrontament: el del gol. Alberto Barroso ha empatat el marcador i Blai Mallarach i Kostas Averka han fet esclatar l’eufòria a la grada posant el 5 a 3 al marcador a menys de 3′ pel final. No obstant això, un polèmic penal anotat per Max Irwing i un segon gol de l’estatunidenc gairebé consecutiu ha portat el partit als llançaments des dels cinc metres.

Els penals han decidit

Fran Valera, Alberto Barroso, Kostas Averka i Van Ijpereen han anotat els seus llançaments per l’Astralpool i, en el cinquè, el porter Petar Tesanovic ha encertat el xut de Fynn Schutze per donar el triomf a un Brescia que ha anotat tots els seus penals. Destí cruel per als de Quim Colet que sumen un punt en l’estrena a la Champions malgrat que no han tingut la sort de cara. El proper partit de la màxima competició continental serà el 6 d’octubre a la piscina de l’Steaua de Bucarest.

/Lluís Franco