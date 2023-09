El cognom Tolrà, lligat al creixement i la història de Castellar

Si hi ha un cognom lligat indiscutiblement a la història de Castellar del Vallès és el de Tolrà. Els equipaments i espais de la vila dedicats a la figura d’Emili Carles-Tolrà i posteriors generacions de la família són presents arreu, entre els quals una escola i altres edificis que han adoptat el cognom, especialment vinculat al món tèxtil.

Família clau en el desenvolupament de la vila, la companyia Viuda de Josep Tolrà, S.A, també coneguda com la Tolrà, va ser una empresa cotonera fundada l’any 1885 a Castellar per Josep Tolrà Abellà. De seguida, va esdevenir un factor clau en el creixement del municipi, tant des del punt de vista econòmic com social.

Josep Tolrà Abellà va dirigir l’empresa fins que va morir el 1883; llavors, la seva viuda, Emília Carles Tolrà, propietària de tot el patrimoni Tolrà, va encomanar la direcció de l’empresa al seu jove nebot Emili Carles-Tolrà Amat, alhora també nét d’una germana de Josep Tolrà, segons descriuen documents de l’Ajuntament castellarenc. A finals del segle XIX, l’empresa tenia una extensió de 26.000 m2 i estava formada per dues fàbriques: can Barba i el Molí d’en Busquets.

L’any 1932 els treballadors de Can Tolrà van dedicar un monòlit a Emili Carles-Tolrà, que es va instal·lar a l’entrada de la fàbrica de Can Barba. Des dels anys 90, el monòlit es trobava al pati del Centre d’estudis i fa uns dies es va traslladar al recinte de l’Espai Tolrà.

“A Emilio Carles-Tolrà Amat en el cincuentenario de su dirección de las fàbrica Tolrà. Testimonio de afecto de sus obreros. 9 de octubre de 1932” és el text que es pot llegir a la placa incrustada a la pedra. Un símbol per recordar la progressió de la vila en el darrer segle.