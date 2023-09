Les primeres dosis de la vacuna de la grip i de la covid d’aquesta campanya de tardor ja s’han subministrat a Sabadell. Una al braç dret, i l’altre, a l’esquerra; començant per les residències de gent gran. “Jo m’he punxat cada any”, diu la Lola, la primera de la fila per rebre el vaccí a la residència Sabadell Gent Gran del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, aquest matí. “Potser gràcies a això vaig passar un coronavirus no gaire fort i sense febre”, augura. La segueix la Pepita, que es mira la infermera i li reconeix: “A mi les agulles no m’agraden gaire!”. Després és el torn de la Lucrecia, que admet que les vacunes ja no li fan cap perquè en porta “més de set”.

“Estem molt contents perquè posem la 5a vacuna i reforcem la protecció de les persones més vulnerables”, ha celebrat Sònia Mariscal, directora de Sabadell Gent Gran, aquest dimecres en un contacte amb els mitjans de comunicació al complex de Sabadell Gent Gran. “L’efecte de la vacuna està més que demostrat: l’hivern passat vam passar-lo fantàsticament bé a la residència. Els pocs contagis van ser molt lleus”, ha afegit.

La campanya simultània de la grip i la covid-19 passarà fins al 16 d’octubre per administrar les vacunes a totes les residències de Catalunya; i després s’obrirà a la resta de persones considerades de risc–majors de 60 anys, embarassades o persones amb problemes de salut crònics–.

Un punt de vacunació temporal

Arturo Míguez, gerent de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, ha recordat que les persones cridades a vacunar-se a partir del 16 d’octubre “podran fer-ho al seu CAP trucant o demanant hora a Gencat”. A banda, com a novetat, enguany Salut ubicarà tres punts de vacunació espontània a la regió metro-nord, un d’ells a Sabadell, al CAP Centre, a la plaça de Joan Oliu. S’administraran els dos vaccins de dilluns a dissabte i no caldrà haver demanat cita prèvia.