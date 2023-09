Llegeix les notícies més destacades d’aquest dimecres a Sabadell

Matí de dimecres frenètic a Sabadell. Els problemes a la xarxa ferroviària que connecta la ciutat i un operatiu contra el tràfic de marihuana han marcat les primeres hores de la jornada.

La Guàrdia Civil està duent a terme un operatiu policial contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de drogues, concretament marihuana, en una quinzena de municipis de les províncies de Barcelona i Tarragona, entre ells Sabadell.

Matí complicat a la xarxa ferroviària que connecta Sabadell amb el Vallès i Barcelona. Una incidència tècnica a l’estació de Montcada Bifurcació provoca retards de 20 minuts de mitjana en tots els trens de les línies R3, R4 i R7 en sentit Barcelona. N’han informat fonts de Renfe i Adif.

Sergio Dalma (Sabadell, 1964) ha alegrat milers de fans amb noves pistes sobre el seu pròxim àlbum. Es titula Sonríe porque estás en la foto i conté un senzill amb el mateix nom que es podrà escoltar a partir del 29 de setembre. Per a escoltar el disc sencer, però, caldrà esperar una mica més, fins al divendres 24 de novembre.

El president en funcions de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, ha presentat aquest dimarts la candidatura als representants de les empreses que conformen el ple (avui dia, de trenta-cinc membres), per presentar-se a la reelecció. La trobada ha servit per compartir els reptes que haurà d’afrontar l’entitat en els pròxims quatre anys.

No ha tingut la fortuna de cara l’Astralpool CN Sabadell en l’estrena a la LEN Champions a una piscina de 50 m de Can Llong que ha esperonat el seu equip fins al final. Els de Quim Colet han caigut als penals (9-10) davant el Brescia després del 5 a 5 amb què s’ha arribat al final del partit. En un enfrontament on les defenses s’han imposat als atacs, els sabadellencs han fregat el triomf amb un avantatge de dos gols a menys de tres minuts pel final. Una estrena amarga, però que deixa sensacions positives.