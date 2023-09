La Crida alerta de la inseguretat de les vies de Rodalies al seu pas per Can Llong

El regidor de la Crida, Oriol Rifer, ha alertat del perill existent de les vies de Rodalies al seu pas per Can Llong. Ho ha fet a través d’un vídeo publicat aquest dimecres a les seves xarxes socials, on ha anunciat que emprendran les mesures necessàries perquè tant l’Estat espanyol com el Govern local abordin de manera immediata la protecció d’aquell tram.

“En aquest lloc de la línia ferroviària, just al costat d’una escola i un institut, trobem un punt de fàcil accés a la via que, ens consta, molts alumnes fan servir d’esbarjo. S’ha de protegir aquest espai per garantir la seguretat dels joves i les veïnes i veïns que hi passen”, ha reclamat.

🚊 MOBILITAT SEGURA Denunciem un dels punts d’inseguretat a les vies de Rodalies al pas per #Sabadell. 👉 Mentre les competències viàries de Rodalies no es traspassin al govern català, l’estat espanyol i també l’ajuntament han de garantir la seguretat del veïnat. pic.twitter.com/HKFYN3teeO — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) September 27, 2023

Rifer ha denunciat que la xarxa ferroviària requereix una mirada global d’aquests punts perillosos, en un context marcat pels darrers accidents mortals, com el de Montmeló de fa poques setmanes. “Cal fer un estudi exhaustiu de la xarxa ferroviària de la ciutat per comprovar tots els punts calents com aquest que són zones de risc”, ha conclòs.

La formació tanca la comunicació explicant que “mentre les competències viàries de Rodalies no es traspassin al Govern català, l’Estat espanyol i també l’Ajuntament han de garantir la seguretat del veïnat”.