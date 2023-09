VÍDEO | Troben serps dins de casa: “Que netegin el barranc del Torrent del Capellà!”

“Fa uns dies vaig trobar una serp a l’embornal casa, d’un metre i mig”, exposa la Sonia Mudarra, una veïna del Torrent del Capellà. No és un cas aïllat. En els darrers mesos, dos veïns més s’han endut un ensurt amb aquests rèptils i han decidit exigir la neteja i desbrossament del barranc, on s’hi acumula brutícia, males herbes i barraques il·legals.

“Em pensava que era el meu fill posant-se laca, però vaig descobrir que era la serp xiuxiuant, em va intentar atacar i ens va posar a tots en alerta”, exposa Mudarra. Després d’alertar a la Policia Municipal, va posar-ho en coneixement de la resta de veïns per exigir una actuació urgent a la zona. Els afectats van haver d’atrapar la serp en una cistella fins a l’arribada dels agents.

 

El barri del Torrent s’alça sobre el que va ser un antic abocador, un barranc on encara queden restes de brutícia dissimulats entre les males herbes, horts i petites barraques il·legals. Una zona que, segons asseguren fonts veïnals, és propietat d’una entitat bancària i, en aquest sentit, l’Ajuntament no hi pot intervenir.

“Fins els anys 90 aquesta zona s’utilitzava com a abocador i mai es va retirar la brossa acumulada, que continua sota de les males herbes”, assegura un grup de veïns que ha iniciat una recollida de signatures per exigir-ne una actuació.

Desbrossar i retirar casetes

El president de l’associació de veïns, Mariano Molina, assegura que s’han reunit amb representants municipals per buscar una solució després d’un incendi que va tenir lloc fa unes setmanes a aquesta zona. “Farem una instància per a pressionar per a la neteja del talús i evitar nous ensurts”, apunta. “També ens han entrat rates i gats i els mosquits no ens deixen sortir al pati durant l’estiu, és insuportable”, lamenta la Pilar, una de les veïnes afectades.

El que demanen és netejar l’espai que va del carrer de les Hortènsies fins a Can Deu –paral·lel a la carretera de Castellar– amb maquinària per a retirar la brossa acumulada sota les males herbes i controlar els veïns que encara fan ús d’aquest barranc com a abocador. “Hi ha qui encara llença les escombraries, això ha de ser sancionable”, exposen.

D’altra banda, també assenyalen la presència de barraques il·legals i horts a la zona, que volen també que es retiri. “És un focus més de brutícia i, a més, es fan tripijocs de drogues”, lamenten els afectats. Així, proposen deixar completament net el barranc i amb plantes rastreres cobresòls.

Els veïns també reclamen que es reposin els arbres que estan plantats a la carretera de Castellar. “Ja no ens protegeixen a nivell acústic, seria interessant que hi hagués arbres per protegir del soroll les cases del Torrent”.