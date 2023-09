A Sabadell es fan més viatges en autobús que abans de la pandèmia

Als autobusos de Transports Urbans de Sabadell (TUS) viatgen ara més usuaris dels que ho feien l’any 2019, després de la caiguda lliure d’usuaris durant l’any 2020. Els autobusos de Sabadell han rebut més de 8,4 milions de validacions fins al mes de juliol. L’ús del transport públic urbà, doncs, s’impulsa un 18,5% en un any, quan els sabadellencs van fer 7,1 milions de viatges en autobús fins al juliol.

Aquesta xifra marca un abans i un després: després de tres anys amb una pèrdua d’usuaris respecte als anys prepandèmia, aquest 2023 se superen els registres del 2019, quan es van validar 8,3 milions de viatges. El creixement, doncs, ha estat de l’1,9%.

Els viatges en autobús agafen velocitat coincidint amb la posada en marxa dels descomptes en els títols de transport, que ha fet més atractiu l’ús del transport públic. Des de finals de 2022, s’apliquen descomptes del 50% de la T-mensual i la T-mensual jove, coincidint amb la gratuïtat dels bitllets multiviatge de Rodalies. La T-mensual, 18,75 euros, i la T-mensual jove, 13 euros.

En aquests casos, l’Ajuntament finança un 20% addicional de la rebaixa que aporta l’Estat, i incementa la bonificació al 50%. Una mesura que ha aconseguit estimular l’ús de l’autobús urbà. “Els autobusos van plens de gom a gom, mai havia vist tanta gent usuària”, explica la Coralina Ramon, una dona que n’és usuària des de fa més d’una dècada.

La T-10 continua sent el títol estrella de TUS l’any 2022, un títol que ara no està rebaixat. Amb aquest títol es duen a terme el 20,9% dels viatges. Ara bé: amb l’aplicació de les noves tarifes bonificades, els títols mensuals comencen a guanyar terreny i TUS ha viscut un lliscament d’usuaris de títols casuals a títols mensuals.

“Agafo l’autobús perquè ara és més econòmic”

Els abonaments mensuals continuen rebaixats sobre les tarifes aprovades per l’any 2023, que cobreix la meitat de l’import en els abonaments mensuals, i es mantindrà fins a finals de 2023. Segons les últimes informacions, no hi ha constància d’una possible pròrroga d’aquestes bonificacions. Però ha animat nous usuaris a pujar a l’autobús per primer cop: “Em resulta més econòmic que no fas fer-ho en cotxe”, explica la Mar Rodríguez.

És una dona que viu a la Concòrdia i treballa a un establiment de l’Eixample. Abans, sempre agafava el cotxe. Però si hi suma la benzina i l’estona que destinava a buscar aparcament, no li surten els números. “La T-Jove ara costa només 13 euros. És menys del que destinaria en benzina cada mes”, exposa. I què passarà, quan acabin els descomptes? En el seu cas, probablement continuarà fent ús del transport públic. “Ja m’hi he acostumat, és còmode”.

Diferent és el cas de la Melania: es mira amb lupa les despeses mensuals i, si bé ara paga menys de 20 euros mensuals per agafar l’autobús, el 2024 haurà d’abonar-ne 37,5. “Pel trajecte que he de fer, em surt més a compte el cotxe, per preu i per temps”, exposa. Viu al Centre, treballa a Can Roqueta, i destina mitja hora en arribar a la feina, amb l’L4: 20 minuts de trajecte en autobús i 10 caminant.

A l’espera dels primers elèctrics

Els autobusos urbans de Sabadell incorporaran a la seva flota els primers autobusos elèctrics. La previsió era que el 2024 els primers elèctrics ja rodin per la ciutat, i les instal·lacions de TUS ja s’estan electrificant per acollir els primers autobusos de zero emissions.

La previsió és que, amb la renovació de la flota, caigui el consum de benzina i les emissions contaminants: els set híbrids i sis elèctrics permetran estalviar més de 210.000 litres de gasoil anuals i TUS s’estalviarà més de 300.000 euros en dièsel. Quan es faci aquesta incorporació, 41 vehicles seran sostenibles, el que representa el 62,6% de la flota de la cooperativa.

L1, la línia més utilitzada

La línia que recorre la ciutat de nord a sud (L1, de Can Deu a l’Estació Sud) és la que més validacions aglutina i representa el 13,3% dels viatges en autobús que es fan a Sabadell. De fet, a causa d’aquesta alta demanda, TUS fa reforç de la línia –entre d’altres— a les hores de més demanda, especialment al matí, migdia i tarda. En segon lloc, l’L2, que aglutina el 11,5% de les validacions i l’L3, amb el 10,2%. Es tracta de l’eix –recorren de punta a punta la ciutat– amb més viatgers, amb pràcticament quatre de cada deu.