El judici de la peça 33 del cas Mercuri ja té data

La vista judicial per a la peça 33 del cas Mercuri, que s’enfoca en un presumpte delicte d’omissió del deure de perseguir delictes per una reunió en què s’hauria dissuadit una persona de revelar uns enregistraments que implicaven un exregidor del PP a un cas de suborn, ja té data. El Jutjat Penal número 2 de Sabadell ha programat el judici per als dies 9, 10, 27 i 28 de novembre, a les 9.00 hores.

Al banc dels acusats s’asseuran Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell, com a autor material del delicte; Josep Miquel Duran, exintendent de la Policia Municipal de Sabadell, també com a autor material; i Manuel Somoza, exdirector de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, en qualitat de cooperador necessari. La Fiscalia i l’acusació popular sol·liciten una pena de dos anys d’inhabilitació especial per a l’exercici de càrrecs públics a l’administració, sigui per designació o per concurs públic.

L’origen del cas Mercuri

Els fets investigats van tenir lloc el 3 de juny del 2010 durant una reunió impulsada per Manuel Bustos i organitzada per Somoza. En aquesta reunió, es buscava persuadir l’empresari Jordi Ríos perquè no fes públics uns enregistraments que implicaven l’exregidor del PP Jordi Soriano en un cas de suborn, relacionat amb el suposat cobrament de comissions d’empresaris a canvi de concessions d’obres públiques.

Tot i els intents d’encobriment, els fets finalment van ser denunciats i es consideren l’origen del cas Mercuri. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció destaca la importància d’aquest judici a causa de la implicació d’un càrrec públic i d’una màxima autoritat institucional de la ciutat, així com d’alts funcionaris. A més, aquest és el primer judici del cas Mercuri que se celebra a Sabadell.

L’anunci de la data del judici oral d’aquesta peça es produeix només uns dies després que el jutge tanqués la investigació de les peces 21 i 31, que es referien a obres irregulars encarregades per l’alcalde i a la contractació de persones afins al PSC per al Consorci de Gestió de Residus del Vallès i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).