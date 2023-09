El jutge del cas Mercuri tanca la instrucció de les peces 21 i 31

El jutjat de Sabadell que instrueix el conegut com a cas Mercuri ha tancat la investigació de les peces 21 i 31, segons ha fet públic la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. La primera causa se centra en unes obres irregulars encarregades a un constructor familiar de l’exalcalde socialista Manuel Bustos, mentre que la segona gira al voltant de la contractació irregular de persones afins al PSC per entrar a treballar al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquesta peça 31, Manuel Bustos està acusat d’un delicte continuat de tràfic d’influències i també per falsedat documental, prevaricació i malversació de fons públics.

L’acusació popular demana que se’l condemni a 8 anys de presó. També sol·licita que se’l condemni amb 5 d’inhabilitació i a una multa de més de 205.000 euros.

En aquesta mateixa causa està acusat el germà de l’exalcalde, Paco Bustos, que en el moment dels fets era regidor de Sabadell, primer secretari del PSC al Vallès Occidental Sud i conseller comarcal. Per a ell, les acusacions demanen 5 anys de presó, 5 d’inhabilitació i una multa de 5.500 euros pels delictes de falsedat documental, prevaricació i malversació de fons públics.

La peça 31

També és a un pas de judici per la peça 31 Francisco Fernández Ortega, gerent del Consorci de Residus en el moment dels fets. Ell s’enfronta a 12 anys d’inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació administrativa.

Segons ha fet públic la Plataforma SBDLC, en concepte de responsabilitat civil tots tres s’exposen a haver d’indemnitzar l’AMB amb l’import equivalent al sou que va cobrar la persona contractada com a assessora del grup PSC-PSOE entre el setembre del 2012 i fins el març del 2013.

La peça 21

D’altra banda, pel que fa a la peça 21, el jutge deixa a un pas de judici una desena d’empresaris i funcionaris per, presumptament, haver-se conxorxat a l’hora de fer unes obres il·legals a un local de Sitjas Motor SL i eludir el pagament dels corresponents impostos municipals.

En aquesta causa, l’empresari Antoni Sitjas s’enfronta a 1 any i 8 mesos de presó, i a una multa de 24.000 euros per falsedat documental. També està acusat el propietari de l’empresa constructora que va fer les obres, Melquíades Garrido, el qual és familiar de Manuel Bustos. Per a aquest constructor les acusacions demanen una pena de 3 anys de presó i 28.000 euros de multa per tràfic d’influències i falsedat documental.

Una altra de les acusades és Montserrat Capdevila, segona tinenta d’alcaldia durant l’època en què governava Bustos. Està processada per tràfic d’influències, motiu pel qual li demanen una pena d’1 any i quatre mesos de presó, 5 anys d’inhabilitació especial i una multa de 4.000 euros.

La resta de procesats per la peça 21 són treballadors de les empreses presumptament implicades, així com alts càrrecs municipals i funcionaris de l’Ajuntament.