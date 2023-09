Una desena de professors substituts i associats han irromput aquest dijous a l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per reclamar millores entre aquest perfil de docent. El col·lectiu ha desplegat una pancarta i ha interromput durant deu minuts la cita, presidida pel conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, a qui han interpel·lat directament. Els professors denuncien que van començar el curs amb molts dels docents sense contracte signat, un fet que consideren un greuge perquè en molts casos no coneixien les hores que haurien d’impartir. Per aquest motiu, reclamen una regularització per equiparar tots els docents que imparteixen classe a la universitat pel que fa a tracte i retribució.

El col·lectiu denuncia la situació de precarietat en què asseguren que es troba, marcada pel calendari per l’inici del curs, en què part dels docents en situació de substitució o associat no havien signat el contracte abans d’iniciar les classes. “Aquesta figura que inclou la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) havia de donar solució a necessitats estructurals, i veiem que empitjora les condicions laborals”, denuncia Núria Suero, membre de l’Assemblea de Professorat Substitut i Associat de la UAB.

En aquest sentit, destaca que la CGT va impulsar una denúncia a Inspecció de Treball, un fet que va sumar per, assegura, fer pressió. Ara ja a les acaballes de setembre, tots els contractes que estaven pendents de rúbrica estan en ordre, però el problema, diu Suero, persisteix: “No s’ha resolt la situació de precarietat, és un perfil sense sentit que implica fer trossos d’assignatures, amb encavalcaments i amb un sou de misèria”.

Assenyala que a la UAB aquest tipus de perfil suposa el 60% de la plantilla, i que han demanat audiència, sense èxit, amb el conseller Nadal per reclamar més finançament i una regularització dels docents perquè rebin un tracte igualitari.