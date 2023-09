El passat 10 de setembre, quatre persones van morir atropellades per un tren a Montmeló (Vallès Oriental). Les víctimes havien travessat la via en un punt no autoritzat entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles, al tram de la línia R3.

En les últimes hores, un vídeo publicat a les xarxes socials per un passatger d’un tren de l’R2 s’ha fet viral pel discurs del maquinista, que lamenta la conducta de diverses persones que no paraven de passar per un pas a nivell de Montcada i Reixac. “I continuem travessant el pas a nivell. Em sembla una falta de respecte a les persones que treballem tots els dies”, comença l’esbroncada.

Aquí teniu el discurs del maquinista per megafonia pic.twitter.com/uX6nbHsqUX — jairise ✨ (@Jairise) September 27, 2023

En el document, el treballador explica que ha tocat el clàxon vuit cops, però que no li han fet cas. “Què faig ara? Truco a la policia i parem tot el tren?”, proclama a través de megafonia. “Costa tant esperar dos minuts fins que passi el tren?”, qüestiona.

“I continuen passant per davant del tren! Una mica de respecte a les morts”, emfatitza indignat en passar pel lloc, a Montcada. La localitat vallesana és un dels punts més perillosos de la xarxa ferroviària catalana. Segons l’Ajuntament, hi han mort 179 persones al llarg de la història de les vies.

540 milions pel soterrament de la via del tren a Montcada

Aquesta setmana, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat les obres per soterrar la línia R2 de Rodalies de Renfe a Montcada i Reixac (Vallès Occidental). El paquet inclou la construcció de la nova estació d’aquest municipi. L’obra serà executada per l’UTE integrada per Comsa-FCC-Ferrovial i té un pressupost de 540 milions d’euros.

La integració de les vies suposarà una transformació urbanística i ferroviària “sense precedents”, apunta el Ministeri, atesa la “diversitat i complexitat tècnica i constructiva”. L’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, s’ha mostrat satisfet per la notícia i ha afirmat que l’actuació suposarà l’eliminació dels dos passos a nivell i augmentarà la “seguretat per a vianants i vehicles”.