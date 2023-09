La vaixella portuguesa al pes i low cost és a Polinyà, a Mercadoria Outlet

A només 15 minuts de Sabadell, a Polinyà, A Mercadoria ha ubicat el seu establiment català de l’autèntic outlet de ceràmica al pes low cost. La marca, nascuda a La Corunya el març del 2022 i pionera en aquest concepte de venda, ha portat el veritable mercat portuguès a Catalunya, després d’expandir-se a diversos punts de la Península Ibèrica.

A Mercadoria acull a les seves botigues milers de referències de ceràmica. Encara que majoritàriament el que hi podrem trobar són vaixelles i ceràmica per a la taula, també disposa d’altres articles per a la llar. L’establiment ofereix principalment excedents de producció, peces perfectes per a ús quotidià, encara que poden tenir alguna imperfecció que en molts dels casos és imperceptible. Es tracta d’una iniciativa responsable per donar utilitat a aquests productes.

Treballen amb les fàbriques més famoses de Portugal, que fabriquen per a grans marques internacionals. A Mercadoria selecciona les millors peces de restes d’estoc per poder presentar-les als clients als seus outlets amb els preus més competitius del mercat. En alguns casos, s’arriba a oferir un 80% de descompte en relació al preu real dels articles en qualsevol altre establiment.

Cada 15 dies reben mercaderia nova a les seves botigues, per la qual cosa és visita obligada per als amants de la ceràmica i així adquirir peces diferents a cada visita.

Rotació d’estoc i productes de disseny

Disposar de gran estoc i rotació de producte fa que tant particulars com professionals confiïn en la marca. Per a aquests últims, és una gran alternativa per poder renovar el parament dels seus restaurants, bars, hotels o cases rurals, a uns preus realment baixos.

A les xarxes socials @amercadoria_outlet és el gran aparador de la marca, on a més d’anunciar l’arribada de mercaderia, publiquen diferents post de vaixelles i diferents combinacions. Plats al pes des de 1,90€ el quilo, tasses des de 1,50€, enciameres de 4€, fonts per 3,50€ i una infinitat d’articles més a preus minúsculs.

Crear taules amb estil, amb peces de disseny i totalment diferents al que estem acostumats a trobar a qualsevol establiment convencional, ara és possible gràcies a aquest outlet. Qualitat, disseny i preus d’escàndol van plegats. A més, també ofereixen coberteries, copes de vidre i alguns models d’estovalles, així com productes regionals i típics portuguesos com vins, conserves o sabons.

Per celebrar la gran acollida d’aquests mesos i donar gràcies als seus clients, el proper dissabte 30 de setembre, regalaran una fabulosa tassa fins a esgotar existències, per compres de 20€.

La gran botiga, de més de 500 m2 útils d’exposició i venda, s’ubica a l’Avinguda de Sentmenat 1E de Polinyà i el seu horari comercial és de dilluns a dissabte de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h. Sens dubte, una visita a A Mercadoria és una experiència satisfactòria assegurada.