Campanya de donació de plasma a Sabadell: on i quan puc donar?

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya organitza dues jornades de donació de plasma a Sabadell en el marc de la campanya “Toca donar sang, toca rebre vida”. Les accions tindran lloc a la biblioteca de Ponent de Sabadell el dia 3 i a l’Antic Mercat de Sant Joan el dia 7 d’octubre.

Les jornades coincideixen amb la celebració de la Setmana Mundial del Plasma, del 2 al 8 d’octubre. L’horari de donacions serà de 10 del matí a 8 del vespre. Per escollir hora cal apuntar-se a l’apartat del web del Banc de Sang i Teixits.

Què és el plasma?

El plasma és com “l’aigua” de la sang i en ella hi circulen sals minerals i moltes proteïnes que son necessàries per al bon funcionament del cos. Hi ha persones que per algun motiu els falta o no els funciona alguna d’aquestes proteïnes, com per exemple les immunoglobulines, que són les defenses.

Aquesta situació provoca que es pateixin moltes infeccions i de característiques molt greus. La manera de tractar aquestes persones és posar-los-hi de forma externa aquestes proteïnes. D’aquí ve la importància de les donacions de plasma: perquè aquestes proteïnes no es poden fabricar en un laboratori, sinó que únicament es poden obtenir de les donacions de plasma.

Un impuls necessari

A Catalunya només es cobreix un 39% d’aquests tractaments amb les donacions de plasma. Això vol dir que cal importar el 61% d’aquests tractaments de fora, bàsicament de plasma provinent d’EE.UU. Durant la pandèmia, les donacions de plasma al món van baixar molt, per la qual cosa també es va reduir la disponibilitat d’aquests medicaments i en conseqüència va ser molt complicat obtenir les defenses necessàries per a tots els pacients.

Des de Catalunya i la Unió Europea s’està treballant per incrementar aquest tipus de donació i ser autosuficients perquè el tractament dels malalts no depengui d’altres països. I en aquest marc es celebra a partir de dilluns la setmana mundial de la donació de plasma.