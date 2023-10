Sabadell destina un milió d’euros més per transformar Sallarès Deu

La transformació de l’antic conjunt fabril de Sallarès Deu, a Gràcia, comptarà amb una nova inversió d’1,1 milions d’euros, finançats pels fons europeus Next Generation. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns, de manera inicial, el projecte per dur a terme la consolidació de l’estructura de la nau on s’ubicarà el Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital. El projecte aprovat permetrà consolidar l’estructura i assegurar l’estanqueïtat d’aquest futur espai. Les actuacions es divideixen en tres fases. La primera preveu que es faci la consolidació de la planta baixa de la nau, on hi haurà l’equipament. La segona fase inclou la urbanització de l’espai exterior i la plataforma per la qual s’hi accedirà. Finalment, la tercera fa referència a les actuacions per consolidar el soterrani de l’edifici.

El nou equipament estarà dedicat a la formació tecnològica per a professionals (actius o en situació d’atur) i empreses, així com a activitats d’iniciació a Internet per a tota la ciutadania. El projecte comportarà l’activació de formació tecnològica bàsica, formació especialitzada, acreditació de competències digitals, escola de vocacions tecnològiques, laboratori per a nous perfils professionals i una àmplia oferta de titulacions en certificats de professionalitat tecnològics, com també espais d’ús lliure i autoaprenentatge.

Què més s’hi farà?

Sallarès Deu és de propietat municipal des que la va comprar l’anterior govern quadripartit el 2018 per 4,5 milions d’euros. La previsió és destinar uns 5 milions d’euros per a rehabilitar-lo. A part del Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital, també hi haurà l’Escola de Restauració, l’Escola de Flequeria -actualment al Vapor Molins-, un viver de creació artística de l’Escola Illa i, també, es preveu que s’hi traslladi el Rebost Solidari -que ara té la seu a Torre-romeu-.