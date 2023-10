Desallotjats tres veïns per enrampades a la Creu Alta

Tres veïns de Sabadell han hagut de ser desallotjats aquest dimarts per culpa d’enrampaments als seus domicilis de la Creu Alta. Dues dotacions dels Bombers s’han desplaçat poc després de les 11 del matí fins a la plaça de Pep Ventura, al carrer de Fra Batlle, on els propietaris han alertat de les fuites elèctriques, un fenomen conegut com a “passar el corrent”. El cos ha fet les comprovacions pertinents i ha tallat el subministrament elèctric, notificant la incidència a Endesa.

Fonts de la companyia elèctrica expliquen que estan investigant les causes de l’enrampament, un fenomen poc freqüent que podria aparèixer per alguna deficiència en la instal·lació o per alguna incidència del client, en la manipulació del sistema. En les pròximes hores l’empresa espera esclarir l’origen de l’afectació, que no ha causat danys personals. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat una unitat de la Policia Municipal.