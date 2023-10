La renda creix a Sabadell

Són rics els sabadellencs? Han perdut múscul econòmic després de la pandèmia? Aquestes i d’altres preguntes sobre el poder adquisitiu del sabadellenc es poden esbrinar, un cop l’Agència Tributària ha fet pública les declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Segons les darreres dades, que corresponen a l’any 2021, Sabadell se situa entre les big three amb més de 200.000 habitants, només superada per Barcelona (39.973 €), respecte dels 31.306 euros per habitant de la ciutat, un 4,3% més que l’any 2020, i per davant de Terrassa (30.758€).

Ara bé, si ampliem la comparativa entre les deu poblacions amb un nombre més elevat d’habitants, Sabadell surt del podi, superada per Lleida (32.413 €) i Tarragona (32.281 €). La ciutat queda per sobre de la cocapital de la comarca, Terrassa (30.758 €) i de les metropolitanes de Badalona (29.314 €), l’Hospitalet de Llobregat (27.107 €) i Santa Coloma de Gramenet (25.092 €).

“S’han de fomentar els sectors productius, com la indústria. Són empreses més productives que tenen un recorregut llarg en el temps, i això es veuria reflectit en un augment de la renda dels sabadellencs”, analitza el responsable d’estudis i polítiques sectorials de PIMEC, Moisès Bonal. En aquesta línia, Bonal afegeix que “crear una empresa industrial costa, i aleshores de mantenir el què tenim perquè quan se’n destrueix una, crear-ne una que la substitueixi és molt complicat i es triga molt temps”. Per la seva banda, el president de PIMEC Vallès Occidental, Xavier Pujol, afegeix que “per mirar d’augmentar la mitjana de la renda, les empreses han de ser capaces d’incrementar el valor afegit en el seu espai, a vegades ajuntant-se, per oferir nous serveis i nous mercats”.

Dues realitats a tocar

Les darreres dades de l’Agència Tributària han posat de manifest les diferències abismals entre dos municipis separats per poc menys de 20 quilòmetres, com són Matadepera i Badia del Vallès. El municipi matadeperenc és el més ric, amb una renda bruta mitja de 69.511 euros, essent la població més rica de Catalunya i la segona arreu de l’Estat espanyol.

L’altra cara de la moneda la protagonitza Badia del Vallès, amb una renda bruta mitjana anual de poc més de 24.000 euros (24.234). Entre aquestes xifres hi ha una correlació amb les dades d’atur: a Badia del Vallès, la taxa d’atur registral és d’un 16,45%, segons les darreres dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental, mentre que Matadepera té la més baixa de la comarca, amb un 3,81%. Sabadell, en canvi, està per sobre la mitjana catalana (9,12%) i de la comarca (10,98%). “Per cada % que cau la indústria, és un percentatge que tens de pèrdua del poder adquisitiu. La indústria pesant genera riquesa i creixement”, alerta l’empresari sabadellenc i membre del consell executiu de la Cambra de Comerç, Leo Torrecilla, mentre afegeix que “la indústria és el que realment aporta valor”.