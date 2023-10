Mor un veí de Ripollet en un accident de moto a la C-59

Un motorista de 52 anys va morir dissabte al migdia en un xoc amb un turisme a la C-59 a Caldes de Montbui (Vallès Oriental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L’avís del sinistre es va rebre a les 12.48 hores al quilòmetre 12 de la C-59, a l’encreuament amb la carretera de la urbanització de Can Valls. Per causes que encara s’estan investigant, van xocar una motocicleta i un turisme. A conseqüència de l’accident, el motorista, veí de Ripollet (Vallès Occidental), va morir i dues persones més van resultar ferides menys greus i van ser traslladades a l’Hospital de Mollet. Amb aquesta víctima, són 119 les persones que enguany han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes, 40 de les quals motoristes.

Arran de la incidència, que va obligar a tallar la C-59 en sentit nord amb desviaments senyalitzats, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La circulació va quedar normalitzada poques hores després del succés.