Repassa les notícies més destacades del cap de setmana a Sabadell

Arrenquem el dilluns després d’un cap de setmana ple de cultura a Sabadell. També l’esport ha estat protagonista, amb la derrota a casa del Centre d’Esports com una de les decepcions del diumenge.

Aquest cap de setmana ha estat especial pels Saballuts. I és que la colla castellera ha celebrat la seva 30 a diada. Una cita especial que va començar el dissabte, amb la vigília a la plaça de la Creu Alta. Amb els Castellers de Berga i els de Barcelona, un sopar gratuït i festa per tancar la nit.

Els contes de fantasia ens diuen que cada història té els seus herois i malvats. Però, és sempre així? Aquesta és una de les grans preguntes sobre les quals ens convida a reflexionar Els Descendents, la gran estrena de tardor del Teatre Sant Vicenç que ha celebrat la seva primera funció de la temporada aquest diumenge.

Decepció total. El Sabadell, lluny de confirmar la línia ascendent, es va veure sorprès pel Fuenlabrada amb un gol en el temps afegit i torna a deixar molts dubtes, sobretot per una segona part nefasta, sense generar cap ocasió de gol. L’afició ha mostrat la seva disconformitat amb el tècnic Miki Lladó.

Com qualsevol pacte, El Sabadell del sí inclou les línies mestres del govern de coalició. Però en què estan d’acord i en què no? Fem un test a Farrés i a Matas, per separat, per comprovar-ho.

El projecte de la ronda Nord continua generant debat. Davant el pla original en van sortint propostes alternatives, sent la de l’urbanista Manel Larrosa la més recent. Un nou model de mobilitat que Larrosa ha explicat aquest dissabte al Centre Cívic de Ca n’Oriac.