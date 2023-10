FOTOS | Els Saballuts celebren la seva 30a diada castellera

Aquest cap de setmana ha estat especial pels Saballuts. I és que la colla castellera ha celebrat la seva 30 a diada. Una cita especial que va començar el dissabte, amb la vigília a la plaça de la Creu Alta. Amb els Castellers de Berga i els de Barcelona, un sopar gratuït i festa per tancar la nit.

Diumenge, però, ha estat el dia gran. La jornada ha començat amb una petita actuació a la plaça de l’Àngel. A continuació els castellers s’han desplaçat en cercavila fins a la plaça de Sant Roc. Allà, els Saballuts han mostrat els seus castells. I no ho han fet sols, ja que com a colles convidades han participat els Castellers de la Vila de Gràcia i els Moixiganguers d’Igualada.

A plaça els verds han presentat construccions com el 4 de 8, la torre de 7 i un 5 de 7. Els d’Igualada han executat una actuació molt similar i els Gràcia han presentat una gamma de 7.

“La diada és tot un impuls”

“Després de l’estiu ens trobem molt reforçats, som gairebé 180 membres en actiu i avui venim a gaudir del nostre dia”, ha explicat el cap de colla dels Saballuts, Martí Rovira. Per ell la diada és “tot un impuls” i permet “reenganxar i captar nous membres després de l’estiu”. Pel que fa al bagatge històric, Rovira ha valorat la trajectòria de la colla: “No hem d’oblidar d’on venim, vam practicar molt per arribar al primer 4 de 8 i des de llavors hem crescut molt”. A més a més, ha llançat un missatge optimista: “Estic segur que amb el 30è aniversari encara creixerem més i podrem fer una clàssica de 8, no ens aturem!”.

Després de les actuacions la diada ha continuat. Al migdia s’ha celebrat el dinar de colla i els premis Saballutis 2023. Finalment, a la tarda ha estat el torn del concert de Pasqual i els Desnatats que han posat la nota musical per tancar les celebracions.

Fotos David Chao