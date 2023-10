“La meva tieta tenia diversitat funcional i era una dona que desprenia una alegria envejable. Ens va cuidar molt, tant a mi com a la meva germana”. És la força d’aquest record la que va fer ressonar una inquietud dins el cap de l’educadora sabadellenca Laura Màrquez, que va preguntar-se: “Què puc fer per les persones amb diversitat funcional?”.

La mestra ha creat la primera acadèmia catalana en línia especialitzada en joves i adults amb necessitats especials i diversitat funcional, impulsada “per les ganes de dedicar la meva experiència al col·lectiu”. La sabadellenca va adonar-se que “moltes de les persones amb diversitat funcional no feien res productiu quan eren a casa”. “Molts adolescents i joves amb diversitat funcional quan arriben a casa es queden enganxats a la televisió, la tauleta o el mòbil i no tenen aprenentatges interessants”, apunta. Amb l’afany d’omplir aquests temps amb “activitats educatives beneficioses i divertides” va idear el seu projecte, l’Acadèmia Merceditas –en honor al nom de la seva tieta–.

El mètode d’aprenentatge se centra en la masterclass, trobades virtuals i quaderns de treball que giren, setmanalment, al voltant d’una temàtica concreta, quotidiana en el seu dia a dia, com “la presa de decisions, com millorar l’expressió oral, aprendre eines digitals bàsiques, decidir sobre l’aspecte propi o conèixer els protocols socials en esdeveniments com ara festes familiars, bodes o funerals”, entre d’altres, detalla Màrquez. A més, segons l’educadora, “el rerefons és molt divertit i ho viuen més com una activitat o un hobby, que com una a classe”.

L’acadèmia virtual ofereix un programa tancat de 12 setmanes de durada anomenat Fes-te valdre per tu mateix; molt pensat per integrar l’alumne en la comunitat. Amb l’objectiu d’assolir coneixements d’una manera vivencial, els alumnes i la mestra es troben en línia durant 45 minuts cada setmana “on profunditzem en el que hem après sobre la classe, compartim el que hem anotat als quaderns d’activitats i aprenem junts en equip”, subratlla l’educadora.

Una educació complementària

L’educació inclusiva està sonant molt darrerament, ara que, per exemple, la partida pressupostària de la Generalitat no permet contractar més vetlladors i vetlladores –que s’encarreguen de fer l’acompanyament als estudiants amb necessitats educatives especials–. “Cadascú necessita un tipus d’atenció”, apunta l’educadora, que afegeix que “l’escola té les ràtios que té i per als professors és molt complicat poder oferir aquesta exclusivitat als alumnes que la necessiten”. En aquest sentit, la sabadellenca ha fundat aquesta acadèmia online com un reforç a l’educació lectiva reglada “per arribar allà on l’escola no pot arribar”, conclou Màrquez.