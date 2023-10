El Departament d’Educació no podrà contractar més vetlladors per a les escoles durant aquest curs perquè ja s’ha exhaurit la partida d’aquest àmbit al pressupost. “I què han de fer les escoles, ara? Jo tinc una alumna cega, per exemple, que requereix que un professional estigui constantment amb ella. Com s’ho faria un docent, que ja té una ràtio de 25 alumnes, per brindar a aquesta nena tota l’atenció que necessita sense la figura del vetllador?”, reivindica Jèssica Estepa, vetlladora a les escoles Gaudí i Samuntada de Sabadell.

Malgrat que Educació assegura que aquest curs s’ha augmentat un 15% les hores setmanals de vetlladors per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, encara hi ha queixes per la falta de recursos a l’escola inclusiva i hi ha alumnes que han perdut hores de suport.

Manquen hores i professionals

“En el nostre cas, tenim totes les hores que ens han donat cobertes, malgrat tot, mai en són suficients en aquest àmbit”, admet Cristina Amat, director de l’escola Joan Maragall, a Can Puiggener. Amat constata que “efectivament hi ha hagut una millora en l’escola inclusiva”, però afegeix que “també hi ha un augment dels alumnes diagnosticats amb necessitats educatives especials”. En aquest sentit, “hi ha alumnes que necessitarien tenir un vetllador tot el dia; i cap estudiant pot comptar amb aquesta figura durant totes les hores lectives”, assegura la directora, que reivindica la figura del vetllador com a “peça clau” a l’escola. Al Joan Maragall hi ha dues persones exercint aquesta tasca, que fan l’acompanyament a l’aula, al pati i a les sortides als alumnes que ho requereixen.

A l’escola Gaudí, a Ca n’Oriac, on treballa l’auxiliar d’educació especial Jèssica Estepa, “encara hi ha unes hores que caldria cobrir els dijous i els divendres, sobretot a l’hora de menjador”. La vetlladora es pregunta “com pot ser que sigui octubre i hi hagi escoles encara amb manca d’hores d’atenció a l’educació especial?”. Estepa també critica “l’externalització de la figura del vetllador”, que “fa que sentim un abandonament per part del Departament d’Educació”.

El maldecap de l’escola Joan Montllor

Una situació encara més problemàtica és la que travessa aquests dies la comunitat educativa de l’Escola Joan Montllor, a Torre-romeu. “La vetlladora de l’escola va haver d’agafar la baixa fa tres setmanes i no se l’ha cobert”, apunta Olga Ballester, directora del centre, que afegeix que “l’empresa que la contracta no ens respon els correus ni ens agafa el telèfon”. Per “sortir del pas”, les trenta hores setmanals que fa la vetlladora s’estan substituint entre els docents de l’escola. “Encara que tinguéssim un substitut per fer aquestes hores, ens caldria més suport d’aquest tipus”, sosté Ballester. L’escola Joan Montllor és considerat un centre de màxima complexitat i “tenim molts alumnes amb dificultats que requereixen la figura del vetllador”, conclou la directora.