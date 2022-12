“Les vetlladores no volem que ens externalitzin al millor postor”

N’hi ha moltes que no han cobrat, i les que sí que han rebut la nòmina de novembre, ho han fet amb errades a la baixa. “Em deuen 500 euros de la nòmina del mes passat”, indica Jèssica Estepa, que és vetlladora a les escoles Samuntada i Gaudí de Sabadell. El greuge afecta 600 vetlladores (personal que dona suports als infants amb necessitats especials) del Vallès Occidental i la Catalunya Central, que han fet una demanda general per cobrar “el que se’ns deu i instar al Departament d’Educació a fer-hi alguna cosa”. Estepa assegura que “l’empresa ens va dir que aquesta situació només passaria aquest mes i que s’allargaria pocs dies. Avui és 13 i molta gent no ha cobrat”.

Segons ha indicat el sindicat CCOO en un comunicat, aquest fet “no fa més que agreujar una mica més, la ja de per si precària situació de 600 de les més de 2500 treballadores que fan aquesta funció als centres educatius catalans”. “No volem que ens externalitzin al millor postor”, etziba Estepa, que afegeix que “demanem únicament els nostres drets i el sou que ens pertoca”.

Un canvi de titularitat

El cert és que des de l’1 de novembre, el suport educatiu dels serveis territorials de Catalunya Central i del Vallès Occidental és gestionat per la Fundació SAMU, una empresa amb seu a Sevilla i amb presència a Espanya, el Marroc i els EUA, dedicada a la gestió d’ambulàncies, centres d’emergències i sociosanitaris. La vetlladora lamenta que “a Catalunya només hi ha dues coordinadores per a 500 vetlladores: truquem a Sevilla per parlar amb ells i no ens donen cap resposta clara”.

Reivindicar el seu paper a les aules

El paper de les vetlladores a les aules “és igualment fonamental que la de qualsevol professor”, diu Estepa. Acompanyament als infants amb necessitats especials, reforçar la cohesió entre ells i ajudar-los a desenvolupar tasques dins l’aula són només algunes de les comeses de les vetlladores. “Ara com ara encara no tenim totes les hores que mereixem: és una feina mal pagada, amb un conveni que no ens cuida i externalitzades”. El col·lectiu de vetlladores alça la veu per aconseguir que el servei sigui 100% internalitzat.