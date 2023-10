El Sabadell de Gerard Bofill busca la reacció al camp del Rayo Majadahonda

Després d’una setmana intensa i convulsa, el Sabadell afronta el duel de la vuitena jornada al Cerro de l’Espino aquest dissabte (16 h) davant el Rayo Majadahonda amb la necessitat de sumar per no caure a la zona de descens. Serà l’estrena de Gerard Bofill com a màxim responsable tècnic després de la destitució de Miki Lladó.

Tampoc podem esperar una revolució perquè el nou entrenador només ha tingut tres dies per preparar el duel, però sí que s’intueixen canvis que poden ser interessants. No només de sistema sinó de jugadors i posicions. Però por sobre de tot, el Sabadell necessita puntuar per no caure inevitablement a la zona vermella. Un triomf seria un gran revitalitzant pensant en el Deportivo.

És una prèvia especial en tots els sentits. Començant pel ‘relleu exprés’ a la banqueta. Van transcórrer menys de 48 hores entre la destitució de Miki Lladó i l’anunci de Gerard Bofill com a substitut. De fet, no hi havia temps per perdre, ja que l’expedició arlequinada ha sortit aquest divendres en direcció a Madrid després d’una sessió suau a la Nova Creu Alta, amb parada tècnica a Saragossa.

Bofill va deixar clar en la seva presentació oficial que tenia al cap alguns canvis per millorar els famosos matisos que decanten els partits, principal hàndicap fins ara del conjunt arlequinat. També va deixar caure la possibilitat d’un canvi de sistema, per utilitzar una línia de quatre. On jugarà Astals? Continuarà amb dues puntes a dalt? Pot haver-hi sorpreses a l’onze? Són algunes de les incògnites que es poden fer els aficionats.

De moment, Bofill té una clara referència del rival: “el plantejament del Rayo Majadahonda és molt semblant al nostre. Habitualment, juga amb un 4-3-2-1, li agrada tenir la pilota i sortir des de darrere. En alguns trams del partit et pot sotmetre amb la seva pressió. També té molts jugadors joves, del planter, com el seu entrenador (Carlos Cura) i penso que això pot contribuir a un joc vistós. El nostre objectiu és saber-ho contrarestar i dominar els detalls”. Raúl Baena continua sent l’única baixa confirmada.

Pelayo i Alberto, rivals

El Rayo Majadahonda, que va viure un fugaç pas pel futbol professional la temporada 18/19, intenta redreçar el seu mal inici de lliga. De moment, encara no sap què és la victòria al seu estadi del Cerro de l’Espino, la Ciutat Esportiva on entrena habitualment l’At. Madrid. Tampoc ha perdut. Els seus tres partits han acabat amb empat: Nàstic i Celta Fortuna a un gol i contra el Teruel, a zero.

El Sabadell es trobarà amb dos vells coneguts: el central Pelayo Suárez i el davanter murcià Alberto Fernández, que només ha jugat un partit de titular i encara no s’ha estrenat com a golejador. També destaca l’exjugador de l’Sporting de Gijón, Pablo Pérez, en un equip amb molta joventut que comença a la porteria amb el prometedor Daniel Martín, de només 18 anys.

L’àrbitre Marta Huerta De Aza, nascuda fa 33 anys a Palència, però adscrita al Comitè de Tenerife, serà l’encarregada de dirigir el partit en una temporada molt especial per a ella, ja que va convertir-se en la primera col·legiada espanyola a xiular en un Mundial. Ho va fer amb el partit entre Xina i Haití a Austràlia. L’últim antecedent amb el Sabadell va ser positiu: un 3-1 davant el Linares en la temporada 21/22 a la Nova Creu Alta.

Estrena d’entrenadors

L’estrena d’entrenadors a la banqueta del Sabadell ha tingut sort diversa a les últimes temporades. Quico Ramírez i Miki Lladó van començar amb victòries per 1-0 (davant Conquense i Athletic B respectivament) mentre Antonio Hidalgo (2-0 a Badalona) i Pedro Munitis (0-1 davant l’Andorra) van perdre en el seu debut. Per cert, Hidalgo acaba de signar pel SD Huesca i torna així al futbol professional.

Gerard Bofill ja sap el que significa situar-se a l’àrea tècnica com a màxim responsable. Ho va experimentar la passada temporada durant els sis partits de sanció a Miki Lladó. El balanç va ser espectacular: sis victòries i un empat. Continuarà ara la bona dinàmica sent el primer entrenador?