Gerard Bofill: “Hem de fer matisos i entendre la manera de jugar per ser més competitius”

Una qüestió de matisos. Aquest podria ser el resum global del missatge de Gerard Bofill com a nou entrenador arlequinat, amb el suport d’Ángel Martínez com a segon. Tots dos han estat presentats pel director general, Bruno Batlle, i el director esportiu, Jaume Milà, després de fer la primera sessió sobre la gespa de la Nova Creu Alta. Milà ha assegurat que van escollir Gerard Bofill “després de fer un procés de selecció entre opcions de fora i de casa. Vam pensar que era la millor”.

Encara que des de fora el seu nomenament es pot interpretar com una continuïtat dels plantejaments de Miki Lladó, Bofill ha deixat clar que arriba amb idees pròpies i molt clares amb l’objectiu de redreçar la situació. D’entrada, ha agraït l’oportunitat que li ha brindat el club: “ha estat una decisió valenta i estarem a l’altura, estic convençut”.

A partir d’aquí ha exposat la seva filosofia que vol inculcar als jugadors: “La situació no és catastròfica. S’han fet coses bé i amb coherència. Ara, es tracta de millorar en determinats matisos i detalls que en aquesta categoria, davant rivals de gran nivell, són decisius per guanyar o perdre. Hem d’entendre la manera de jugar per fer un pas endavant i ser més competitius”.

Com bon amant de les estadístiques, ha posat exemples prou significatius: “els equips que lluiten a dalt normalment encaixen pocs gols. D’altra banda, el 80% dels gols acaben sent accions d’estratègia, errades individuals o transicions que duren entre 7 i 10 segons només. Això demostra la importància dels petits matisos que marquen el resultat”.

També s’ha referit al sistema de joc i tot apunta que canviarà amb Bofill a la banqueta. “Fins ara hem utilitzat la línia de cinc i la temporada passada ens va anar força bé. És una opció, però penso que tenim futbolistes capacitats per jugar també en una línia de quatre. Cal interpretar el joc del rival, el terreny de joc i altres aspectes per decidir-ho. Em vaig quedar amb una frase de Pep Guardiola quan va dir que no jugava igual el Barça de Tercera o el primer equip o quan estava a Alemanya o Anglaterra, tot depèn de certs factors. M’agrada el futbol vistós, però ara mateix el més important és guanyar i sumar punts”.

D’altra banda, no vol marcar-se objectius a llarg termini: “Quan falti una jornada per la 38 el podrem dir. Fer-ho ara no tindria cap sentit. Tenim un equip jove, amb molt de talent i projecció, però la lliga és cada setmana, cada jornada. No sabem el que som capaços de fer. Oblidem la classificació per centrar-nos a ser el màxim de competitius el pròxim partit al camp del Rayo Majadahonda. I després, contra el Deportivo“.

Sobre la incorporació d’Ángel Martínez com a segon, s’ha mostrat molt satisfet: “Té una gran trajectòria com a futbolista i aquesta experiència pot ser molt valuosa, sobretot pels jugadors joves que el poden veure com un mirall. Ha viscut tota mena de situacions, té caràcter i pot exercir un lideratge rellevant al vestidor”.

“Molt feliç de tornar”

Ángel Martínez no va dubtar ni un segon quan li va trucar Bruno Batlle per incorporar-se de nou al Sabadell, ara des de una altra òptica. “De fet, l’únic problema podia ser l’aspecte familiar. Però la meva dona i les meves filles van veure que això em fa feliç i ja tenen preparades les samarretes per tornar a la Nova Creu Alta. Sí, estic molt feliç d’afrontar aquest nou repte al Sabadell. Vull aportar la meva experiència i orientar en tot el que pugui als jugadors. Hem de fer pinya, grup, una família i això ens farà créixer com a equip. Les sensacions del primer entrenament han estat molt positives. A vegades cal gestionar la frustració o l’eufòria per aconseguir el millor rendiment”.

Sense polèmica amb Miki Lladó

Les dures declaracions de Miki Lladó al Diari de Sabadell, apuntant a la direcció esportiva com a responsable directe de la seva destitució i els dubtes del club a l’hora de renovar, no van trobar resposta pels afectats. Jaume Milà ha explicat que “el Miki ha fet una feina fantàstica i li hem d’agrair. Però els resultats aquesta temporada no eren bons: entre amistosos i partits oficials, només tres victòries i dues porteries a zero. Vam entendre que calia fer un canvi”.

També ha volgut matisar que mai haver-hi dubtes per part del club en la seva renovació: “La decisió era clara i vam decidir que era el millor en aquell moment. Entenc que pugui estar decebut perquè a ningú li agrada no continuar un projecte, però no vull donar-li més importància a aquesta situació”. Bruno Batlle ha afegit que “la relació ha estat i és magnífica. Ens hem vist aquests dos últims dies i tot ha sigut molt cordial. I també ratifico que des del club teníem el convenciment que havia de ser l’entrenador d’aquesta temporada. Como ara ho pensem del Gerard Bofill”.

L’staff tècnic ha patit petits retocs. Marxa el readaptador Jandro i s’incorporen, a més d’Ángel Martínez, el preparador físic Pau Trias, del Futbol base, i Àlex, per fer tasques de readaptació, també de la casa.

FOTOS: LLUÍS FRANCO