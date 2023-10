Què us sembla la compra del Museu del Gas?

Segons el veí Edgar Gual, que Sabadell disposi d’un museu dedicat a la indústria tèxtil és una manera d’honorar el passat de la ciutat i un exercici per traspassar la memòria històrica de generació en generació. “Vam ser punters i està bé que ho recordem”, comenta. Creu que “és important que es conservi la memòria del tèxtil i aquest museu hi podrà donar continuïtat”. Sobre el lloc escollit, a la plaça del Gas, Gual opina que “el fet de centralitzar i posar dos o tres museus junts [història, tèxtil i disseny] crec que és bo, i a prop tenim l’Institut Català de Paleontologia”. El Govern va anunciar la compra de l’edifici el passat dimarts per 3,18 milions d’euros i la voluntat d’elaborar el projecte museístic durant l’any que ve i poder reformar l’equipament durant el 2025, amb un cost d’uns 500.000 euros.

L’opinió de Guillem Llorens és que la compra del Museu del Gas forma part d’una “estratègia per intercanviar uns terrenys que no respon a cap necessitat”. Com Andreu Pujol, creu que el Museu del Gas no contextualitza el passat tèxtil de la ciutat, i Llorens posa en valor el teixit industrial que hi va haver a diferents barris. El sabadellenc creu que els vapors Pissit i Buxeda Vell, per posar dos exemples, es podrien aprofitar molt més donant-los aquest ús. I afegeix que l’Ajuntament compra, però no resol altres qüestions com les demandes de locals per part de diferents entitats.

El sabadellenc Andreu Pujol havia treballat en el sector tèxtil, portant acabats a tercers i fent-ne seguiment, així com de les comandes. Segurament per això, recordant el passat industrial de la ciutat, pensa que “és bo aprofitar un espai com aquest per ajuntar els museus”, tal com proposa fer l’Ajuntament, agrupant història, tèxtil i disseny en un mateix lloc. Ara bé, com tot, la decisió té pros i contres, i Pujol també reconeix que potser l’edifici de la plaça del Gas no és la millor opció “perquè no té a veure amb el tèxtil”. En canvi, opina, sí que tindria més relació que s’ubiqués al carrer de la Indústria, on dècades enrere hi havia hagut diversos despatxos tèxtils.