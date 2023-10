Victòria de llarga daurada del Club Natació de tennis taula a Cassà de la Selva: gairebé cinc hores

Una daurada excepcional. Gairebé cinc hores va necessitar el partit TT Cassà-Club Natació Sabadell de la tercera jornada de la Divisió d’Honor de tennis taula per conèixer el guanyador. Es va decidir després de 4 hores i 40 minuts de joc, en l’últim punt, el de dobles, en el darrer set i per un avantatge mínim (9-11). Pel sistema de competició, un duel de lliga nacional sol durar entre 90 minuts i dues o tres hores, però el partit del passat diumenge a Cassà de la Selva (Girona) va superar amb escreix aquesta mitjana.

Després de l’empat a 3 en el marcador en els individuals, el duel català es decidia en els dobles on la dupla del conjunt sabadellenc formada per Luca Khidasheli i Xavi Casadevall superava Daniel Conic i Martí Pèlachs per 3 sets a 2 (11 punts a 9 en el cinquè i decisiu joc). La tripleta local la completava la jove perla Ladimir Mayorov i el trident del CN Sabadell el jugador de Hong Kong, Chen Yee Shun.

A més del punt de dobles, els dos enfrontaments de Xavi Casadevall, primer davant Pèlachs i després enfront de Conic, van tenir una durada de 95 minuts. I si se li suma el doble, Casadevall va estar competint més de dues hores entre els tres punts que va disputar. Una xifra de rècord. Després del partit, el protagonista reconeixia que “ha estat el partit més dur de la meva vida”.

El Club Natació confirma d’aquesta manera el bon inici de lliga i encadena dues victòries consecutives. L’anterior va ser en el derbi davant els Amics Terrassa (4-2) coincidint amb l’acte de presentació de la secció. La pròxima jornada s’enfrontarà al T. Tramuntana Figueres a l’Empordà.